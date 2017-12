La temporada más allá de las cifras Ponce ha redondeado uno de sus mejores años. / APLAUSOS Padilla y Roca Rey encabezan la clasificación numérica y Ponce acapara reconocimientos JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 24 diciembre 2017, 00:49

Aunque el toreo nunca fue cosa de números más allá del caché, o sea, los emolumentos que cobran los toreros que siempre fue motivo de curiosidad, hay un sector de aficionados que sí da valor a las clasificaciones. Y algo dicen, sobre todo que han tenido demanda y por tanto interés popular. Y siendo cierto que no es mejor el que más torea, también lo es que no se torea por nada. Así que no habría que despreciar las cifras. Este año el liderazgo no ha estado caro en cuestión de corridas toreadas, sobre todo si lo comparamos con aquellas campañas en las que varios toreros superaban los cien festejos en una temporada. El mismo Ponce, el más prolijo de la historia, superó el centenar de ajustes durante diez años sin contar lo mucho que toreaba en la plazas americanas.

El líder de 2017 ha sido Juan José Padilla, con 56 corridas de toros, 95 orejas cortadas y 9 rabos en la que va a ser su penúltima temporada en activo. Él asegura que ese título no fue algo que se propuso en un principio, pero es evidente que una vez vio la posibilidad de lograrlo lo persiguió con todas sus fuerzas. Le ha seguido muy de cerca Roca Rey con 54 festejos, 71 orejas y 3 rabos. Teniendo en cuenta su juventud y las paradas que tuvo que hacer por culpa de los percances con las consiguientes pérdidas de contratos, hay que pensar que su intención sí era la de encabezar la tabla y no debe extrañar por cuanto ser el primero algún año es un reto que los más jóvenes siempre tienen en la cabeza.

Les siguieron Alejandro Talavante, que este año mostró más apetito contractual que los anteriores, lo mismo ocurrió con Cayetano, que ocupa el cuarto puesto. La casilla siguiente en la tabla es para el joven Ginés Marín, seguido del maestro Enrique Ponce, que no cesa, Juli, Perera, que logró remontar su estatus muy alicaído de los años anteriores, El Fandi, que siempre ocupó lugar en la cabecera y este año se vio lastrado por un problema de rodilla, y un rehabilitado Juan Bautista.

Padilla desde su épica particular defendió apasionadamente su estatus en plazas de segundo orden. Roca Rey se mantuvo en los puestos de máxima expectación y aun a pesar de los percances no bajó el ritmo. Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza... fueron plazas en las que marcó nivel y le permitió acaparar los más importantes galardones. Talavante, uno de los toreros con más matices artísticos, acompañó el año de algunas irregularidades que no desmerecieron su categoría. Cayetano redondeó una de sus mejores temporadas asumiendo retos en plazas de primer nivel. Ginés Marín fue de los emergentes, el que más creció. Al margen de las cifras el gran triunfador de la temporada ha sido Enrique Ponce. Madrid, Málaga, Bilbao, Zaragoza... son algunos de los cosos en lo que ha marcado su tremenda dimensión. Juli sigue siendo Juli, no bajó el ritmo en ninguna tarde. Perera remontó. Fandi defendió su parcela pese a las lesiones. Y el francés Juan Bautista logró la última temporada el reconocimiento de los aficionados españoles que le adjudicaron cartel de calidad y buen gusto como nunca tuvo ningún compatriota suyo.

La ley de los números deja fuera de los diez primeros puestos a diestros del nivel de Morante, que cortó la temporada en agosto -nunca se supo muy bien por qué-; Manzanares, con su lesión de columna que le llevó al quirófano en agosto; a Ureña en su gran año; a Curro Díaz, que sigue en su papel de artista; y a Ferrera, una de las atracciones del año que se vio condicionado por la cornada de Albacete.

Motivos laborales

Las clasificaciones, más allá de las valoraciones artísticas que se puedan hacer, sirven para establecer la categoría laboral de los matadores y a partir de ellas se establecen los sueldos de sus cuadrillas y el número de componentes fijos que debe llevar cada año. Naturalmente, a más categoría más altos son los honorarios que deben pagar esa temporada y la siguiente y más el número de subalternos que debe llevar con carácter de fijo. La variación es sustancial, tanto que los hay que cuando llegan a las treinta y siete corridas toreadas, que es la cifra que marca el salto de categoría, si ven que no las van a superar en muchos festejos, valoran y si no les compensa cortan la temporada.

También hay ayuntamientos y corporaciones públicas que en los pliegos de concesión de las plazas establecen que en los carteles deben actuar tantos diestros de este grupo y tantos de aquel otro y que un torero de un grupo debe ser sustituido si es necesario por otro del mismo grupo o superior. La cuestión ha llevado en muchas ocasiones al conflicto por cuanto grandes toreros como Curro Romero en su tiempo o más recientemente José Tomás, poco amigo de torear mucho, con ese criterio podían llegar a ser de difícil encaje y al contrario, toreros de muchos números que no estaban en buen momento se imponían por la vía administrativa.