Inmigrantes, transexuales y maltratadas rompen su silencio en 10 Sentidos Ensayo de 'Ser visibles', que se estrena hoy en Inestable. / d. torres La compañía valenciana La SubTerránea sube hoy al teatro Inestable la historia de colectivos desfavorecidos N. CAMACHO Martes, 8 mayo 2018, 00:47

valencia. Quieren hablar en propia persona. «Son individuos con nombres y apellidos», asegura Lucía Abellán, una de las responsables de la compañía valenciana La SubTerránea. Lo hace para describir 'Ser visibles', el espectáculo que hoy llega a Espacio Inestable dentro de la programación del festival 10 Sentidos.

El montaje se ha fraguado a petición del propio certamen. La intención era romper el silencio que invade las historias de ciertos grupos sociales invisibilizados. De ahí que la compañía haya contado con representantes de colectivos como inmigrantes, transexuales, personas con movilidad reducida o mujeres maltratadas. «Pero no queríamos que hablaran como un conjunto, sino como seres individuales. Así que hemos huido de lo dramático, aunque algunas de sus historias sí lo sean. Es una obra en positivo, en la que ellos hacen lo que quieren hacer. Quisimos que se presentaran con sus nombres y apellidos», afirma. Tanto es así que cada persona «hace lo que sueña o desea hacer sobre las tablas». «Les preguntamos su color favorito, su palabra preferida, a dónde les gustaría viajar... Todo ello para conocerlos. No nos interesaba tanto cómo, en el caso de dos personas, vinieron en patera sino su vida y su historia. Al final, ellos se visibilizan utilizando un espacio como es el teatro», describe Abellán.

Apoyados en el escenario por alumnos de Arte Dramático, la compañía ha creado una dramaturgia que no sólo se representará hoy en Inestable sino que el próximo sábado recalarán en un espacio al aire libre como es la plaza del Ayuntamieno. «El espectáculo no cambia», cuentan desde La SubTerránea, una compañía que vive un momento dulce no sólo «por haber compartido esta experiencia tan emotiva» sino porque acaban de ser nominadas a los premios Max por otro montaje, 'Maldito otoño', en las categorías de Mejor espectáculo revelación y autoría revelación.