Teatro con reconocimientos pero sin industria Todos los nominados valencianos a los Max, ayer, en un acto de reconocimiento en la SGAE. / VICENTE A. JIMÉNEZ Menos precariedad y más apoyo del público y de las salas son las peticiones de los profesionales de la Comunitat, que optan a nueve galardones Los nominados valencianos a los Max reivindican su trabajo y lamentan que el sector no se ha recuperado NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 29 mayo 2018, 00:50

Pese a que las nueve nominaciones que concentran las artes escénicas valencianas a los premios Max, que se celebrarán en Sevilla el próximo 18 de junio, invitan a la celebración, los finalistas valencianos a los galardones de las artes escénicas españolas también consideran que hay que seguir peleando y que el sector no se ha recuperado de la crisis.

Unos reconocimientos que llegan a la Comunitat con la opción de que los profesionales de la región se traigan hasta nueve 'manzanas' a Valencia. Para reivindicar este hecho se reunieron ayer en la delegación de la Sociedad General de Autores (SGAE) en la capital del Turia. Y pese a que la candidatura ya es en sí un premio, los miembros de un sector tan castigado como el teatral siguen exigiendo más apoyo, de programadores, público y salas y, sobre todo, que su trabajo deje de ser un 'hobby'. Así al menos lo sostienen Noèlia Pérez, quien junto a Josep Zapater son finalistas en la categoría de composición musical por 'Tic-tac'. «Esta es una profesión. Lo reivindico. Nadie se plantea los medios que necesita un médico y a nosotros se nos cuestiona. Trabajamos en la precariedad. Pero cada oficio tiene sus características y el nuestro, sin ilusión, se oscurece. El daño más grande que nos han hecho es querer oscurecernos. No lo han conseguido y seguimos peleando», asegura Pérez. Para Zapater, en cambio, el reconocimiento es «una gran ayuda para nuestra empresa, permite que puedan surgir más trabajos y nos dan más visibilidad». El montaje que les «dio una alegría inmensa», 'Tic- tac', también opta al Max en la sección de mejor espectáculo musical.

Por su parte, Isabel Requena, nominada a mejor vestuario por 'El verí del teatre', celebra el reconocimiento y asegura que «nunca piensa en el futuro». Muestra la «alegría insospechada» que supuso la nominación. Y considera que el montaje de la compañía Micalet «se ha reconocido y puede que surjan más oportunidades».

'Kiti Kraft', de la compañía Bambalina se ha convertido en uno de los finalistas que luchará por traer a la Comunitat un Max como mejor espectáculo infantil. Uno de sus responsables, Juanma Picazo, es rotundo. «Lo peor en las artes escénicas no ha pasado. Esto no cambiará hasta que no haya una revolución. O muerte o renovación. Lo segundo, se ha llevado a cabo, pero aún queda mucho por hacer», asevera mientras confía en que su espectáculo gane «aunque la competencia es dura», afirma.

Tomás Ibáñez se muestra satisfecho por las dos nominaciones de 'Olea', de la compañía Visitants. La primera corresponde a mejor espectáculo de calle, una modalidad que se instauró el año pasado. La segunda, a mejor iluminación, ha distinguido a Ernest Zelda. «Es un espaldarazo a la pieza. Esperamos que suponga una promoción que le dé una segunda vida a la obra», cuenta. Zelda destaca el valor de que un montaje de calle vea seleccionado su iluminación. Aunque es el más rotundo «a nivel profesional la nominación supone más reconocimiento pero en plan de trabajo no creo que me afecte». «Los tiempos siguen siendo muy complicados. Los programadores no te abren puertas, es muy difícil», confiesa.

Lucía Sáez, una de las tres responsables de la compañía La Subterránea, también se muestra muy contenta por el reconocimiento. 'Maldito otoño' es la obra por la que optan en las categorías de espectáculo revelación y mejor autoría. «En este mundo en el que las puertas están muy cerradas, espero que esta nominación las abra», cuenta Sáez. «Toca batallar muchísimo. Hay un trabajo de base que hay que hacer. No sólo es una cuestión de programadores y de políticas culturales, sino también del público. Necesitamos más apoyo de todos. Y es algo que resuelve si se invierte en cultura», finaliza.

A todos ellos se suma la nominación de Adolfo Fernández y Ángel Solo por la adaptación de 'En la orilla'. La gala de entrega de los premios Max se celebrará en Sevilla el 18 de junio y en ella también se reconocerá al dramaturgo valenciano José Sanchis Sinisterra, quien se llevará el galardón de honor. La Comunitat ansía recoger muchas de las 'manzanas' que ha sembrado con sus espectáculos.