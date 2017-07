El teatro pierde espacio en Valencia La compañía valenciana El Pont Flotant actuará el próximo fin de semana en La Naves, cuyo teatro está averiado desde finales de noviembre. / LP Espai Mutant sigue averiado, el Escalante cerrado y La Rambleta no programa obras desde abril CARMEN VELASCO Valencia Miércoles, 5 julio 2017, 19:40

La última vez que vino Núria Espert a Valencia reflexionó sobre el amor al teatro de la ciudad. La intérprete de 'Incendios' rememoró los tiempos en que las obras estaban semanas en cartel. Cuando más se retrocede en el tiempo más se perfila el paseo de Ruzafa como el Broadway valenciano. El pasado dista mucho del presente.

El cariño hacia el teatro se mide en la programación y en los espacios. En el segundo aspecto, Valencia ha perdido terreno. El teatro de las Naves está averiado desde el pasado diciembre. Una filtración de agua tras las precipitaciones del pasado noviembre obligaron a dejar sin uso Espai Mutant hasta que se reparara el suelo de madera. Se cancelaron espectáculos, se indemnizó a compañías y se perdió prácticamente la temporada escénica. Ocho meses después de las lluvias, el teatro de las Naves continúa clausurado y sin haber sido reparado. El hoy exgerente, Rafa Monterde, excusó la demora en la solución en cuestiones burocráticas y del seguro. Sin responsable al frente de las Naves, la reparación del Espai Mutant continúa siendo incierta.

Pese a la avería de las Naves, Espai Mutant, de titularidad municipal, busca fórmulas para mantener actividad escénica. Así, el ciclo Out Of The Box continúa este mes con El Pont Flotant 'Exercicis d'amor' (8 y 9 de julio), 'Ningú va a als aniversaris a l'estiu'. de la dramaturga mallorquina Lluki Portas, y la última obra de Caterva Teatre estrenada en el Festival 10 sentidos, 'Baix de la mar'.

El teatro Escalante, que gestiona la Diputación de Valencia, también continúa clausurado y sin fecha de apertura. Está inoperativo desde el pasado octubre (9 meses), una situación que obligó a buscar otros espacios (El Musical, MuVIM y les Arts) para mantener la programación. La temporada 2017-2018 arrancará en Les Arts.

Verano escénico

La oferta de los teatros públicos de Valencia también es muy diferente a la de Madrid o Barcelona. En los Teatros del Canal, por ejemplo, hasta el 20 de agosto se programa el Ballet Nacional de España con 'Homenaje a Antonio Ruiz Soler' y 'Siglo de oro, siglo de ahora', de Ron Lalá. En Barcelona, el Teatre Nacional de Cataluña ofrece hasta el 16 de julio 'Actes obscens', de Davide Carnevalli y Albert Arribas.

¿Cuál es la oferta teatral pública de julio? Prácticamente inexistente. En cuanto a teatros municipales, la Rambleta dedica el mes al cine con el ciclo 'A la lluna de Rambleta'. En este espacio las últimas piezas teatrales se programaron en abril: 'Chefs', de Ylllana (del 7 al 9 de abril) y 'Cabaret de los Hombres Perdidos' (22 de abril). En mayo y junio no hubo oferta estrictamente teatral, pero sí representó la ópera 'La Traviata' (5 y 6 de mayo) y 'Teràpies', una pieza de teatro fallero (14 de mayo).

El Musical, de titularidad municipal, bajó el telón el 24 de junio con 'El cartógrafo', de Juan Mayorga mientras que el Rialto, de gestión autonómica, concluyó temporada con 'Els quatre genets de l'apocalipsi' el 28 de mayo y luego programó 'La capilla de los niños', de Javier Sahuquillo, dentro de Tercera Setmana.

La situación del Principal, espacio cogestionado por el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Valencia, tiene matices. La última pieza fue 'En la orilla' (4 de junio) y luego se programó 'Oskara' (17 de junio) en Tercera Setmana. Casi como una rareza, la Diputación programó el pasado martes 'Mariana Pineda', a cargo de la compañía Komos. La obra de García Lorca se programa con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró en Valencia.

El Principal, en manos de la Diputación, representó ayer la obra 'Mariana Pineda'

¿Qué salas sustentan la oferta teatral de la ciudad? Básicamente los teatros privados. El teatro Olympia programa hasta el 9 de julio 'Taxi', con Con Josema Yuste, 'El Monaguillo' y Santiago Urrialde; y del 19 al 30 de julio ofrece el espectáculo 'We love Queen', dirigido por Yllana y estreno absoluto en Valencia.

Hasta el 23 de julio el Talía mantiene en cartel 'Por los pelos', una comedia policiaca copada por actores de la Comunitat (Carles Castillo, Carles Montoliu, Lola Moltó, Alfred Picó, Lara Salvador y Rafa Alarcón).

El próximo fin de semana Sala Russafa representa 'Bodas de Sangre', de la compañía saguntina Pezenelagua. En esta adaptación de la obra de Federico García Lorca, dirigida por Mariola Ponce, el realismo de una sociedad rígida con el amor se funde con el universo más poético del dramaturgo de la llamada Generación del 27.