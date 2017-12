El teatro de las Naves sigue sin fecha de apertura al cumplirse un año de su cierre Escena de ‘Danzad Malditos’, premio Max al Mejor Espectáculo Revelación 2016, que se representó en Espai Mutant. / LP El Ayuntamiento repara al fin la avería de Espai Mutant pero ahora está a la espera de obtener las licencias del espacio NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 5 diciembre 2017, 00:55

Hace justo un año, el Espai Mutant de las Naves, su espacio escénico, se veía obligado a echar el candado. Las fuertes lluvias que asolaron la ciudad causaron daños y desperfectos en el espacio, por lo que tuvo que ser cerrado. Valencia perdía así un teatro que, durante meses, tuvo que ir cancelando su programación. Porque, además, las obras de reparación no se iniciaban. Un conflicto con las aseguradoras al parecer impedía que comenzaran los trabajos para arreglar el espacio. Pasaron casi once meses hasta que a finales del pasado octubre, la nave 3 -la que acoge el Espai Mutant- veía cómo los operarios iniciaban la reforma, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.

Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que las obras ya han finalizado y que están a la espera de que se aprueben las licencias pertinentes para reabrir el espacio, clausurado hace ahora un año. No obstante, según estas mismas fuentes, no hay fecha de reapertura. En este sentido, en palabras de la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento, María Oliver, -de quien depende desde hace unos meses el Espai Mutant-, la intención es abrir la nave «en el primer trimestre de 2018». Sin embargo, no hay un día concreto. «Nos marcamos febrero, pero no lo sabemos porque estamos esperando que se revisen las licencias. Si se retrasa a marzo, pues esperaremos. Aunque si puede ser antes, lo abriremos cuando esté todo correcto», aseveró Oliver a preguntas de este diario.

El equipo que gestiona El Musical tutelará el espacio de Juan Verdeguer a partir del 1 de enero

La concejala anunció hace unos meses que su departamento pasaba a gestionar directamente el Espai Mutant. Su decisión pasaba por imponer al actual equipo del Teatre El Musical (TEM) para que se ocupara de la programación, concretamente, a la coordinadora del teatro del Cabanyal, Olga Álvarez. La llegada del personal del TEM implica la salidad del actual equipo que gestionaba la programación del Espai Mutant. Se desconoce, por cierto, si este enclave mantendrá a partir del 1 de enero de 2018 -fecha en la que oficialmente pasa a ser tutelado por Acción Cultural- su nombre actual. Lo que pretenden sus nuevos responsables es que el enclave siga el modelo del Mercat de les Flors de Barcelona, un centro cultural que apuesta por la danza y que será el espejo en el que se mire el espacio escénico de Juan Verdeguer.

Pese a todo, los actuales gestores de las Naves han logrado solucionar en un mes y medio una problemática que sus antecesores no habían conseguido arreglar en más de diez meses. El conflicto entre las aseguradoras y el Consistorio había sido la justificación del retraso en solucionar los problemas del espacio. Al final, tanto el Ayuntamiento como las empresas han sido los que han sufragado los gastos derivados de la reforma. Por una parte, el gobierno municipal ha abonado 44.000 euros por las labores que se realizaron en el exterior de inmueble. Las aseguradoras, por su parte, han pagado 28.000 euros por los trabajos en el interior del edificio.

Las Naves, empantanadas

No han sido buenos tiempos para el complejo cultural de Juan Verdeguer. Varias han sido las polémicas surgidas por la gestión la del anterior gerente, Rafa Monterde, como la eliminación de la biblioteca o la expulsión de entidades como la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana, la Associació Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló o el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunitat Valenciana, que tenían sede en el edificio. El espacio ha sufrido distintos cambios tras la salida de Monterde -cesado después de que se le relacionase con la trama del ‘caso Cooperación’- y la dimisión posterior del concejal Jordi Peris (sobre el que recaía la responsabilidad final del espacio municipal), por discrepancias con otros miembros del partido València en Comú. Le sustituyó Roberto Jaramillo, el edil del que depende la entidad. Pero la nave 3 pasó a manos de Acción Cultural. Fue en septiembre cuando el concejal de Innovación y vicepresidente de la Fundación Las Naves, Roberto Jaramillo, propuso al patronato de la entidad el nombramiento como gerente de Sonia Gadea, hasta la fecha jefe de servicio de Transparencia en la Diputación de Valencia, que sustituye al cesado Rafael Monterde. La elección de Gadea se produjo sin que el Consistorio impulsara un concurso público para elegir titular.