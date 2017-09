Cuando el teatro cambia vidas Un momento del espectáculo que, desde hoy y hasta el 8 de octubre, se representa en Ultramar. / LP El director Víctor Sánchez ha ganado un Max y ha colaborado con el Centro Dramático Nacional mientras la actriz Lara Salvador encadena trabajos El elenco de 'Nosotros no nos mataremos...' relata el empuje profesional tras la obra ÁLVARO G. DEVÍS VALENCIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 19:50

Al final de algunas películas, justo antes de los créditos, aparecen unas líneas que tratan de resumir el futuro de los personajes principales. Un sumario de qué va a ser de ellos a partir de lo que el espectador ha visto durante el filme. Aunque el final de 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' se escribe a partir de hoy con la reposición de la obra en la sala Ultramar de Valencia, el elenco y su director hace balance desde el nacimiento del montaje hasta la fecha.

La obra, producida por Witchita Co. y Tábula Rasa, se estrenó hace tres años en el mismo espacio donde se despedirá el 8 de octubre. Se puso en marcha entre un grupo de amigos. La estrenaron en una sala alternativa y la financiación salió de un proyecto de micromecenzago. A pesar de la falta de pretensiones, el público respondió, agotó las entradas y el boca a boca hizo el resto. Ahora, intérpretes y autor coinciden en que la pieza ha marcado un antes y un después en sus carreras.

Víctor Sánchez Rodríguez, encargado de escribir y dirigir la obra, recibió un premio Max a la Mejor Autoría Revelación en 2016 y ha colaborado con otras compañías y producciones (algunas tan relevantes como el Centro Dramático Nacional, donde dirigió 'Los temporales' el pasado año). Ahora está preparando 'Cuzco', producido por Teatre del Poble Valencià y que se estrenará el próximo 11 de octubre en el Rialto. Le acompañarán Bruno Tamarit y Silvia Valero, integrantes de Witchita Co. Los dos han adquirido relevancia en la escena valenciana desde 'Pistolas', que es su forma de abreviar el título. «No me quejo, no me ha faltado trabajo», dice Tamarit.

«Aún contacta conmigo gente para hacer castings por haberme visto en 'Pistolas'», asegura Silvia Valero, quien pasó de ser actriz en una compañía de teatro infantil a un registro completamente diferente, que no solo no ha abandonado, sino que ha asumido profesionalmente. Román Méndez estuvo a punto de no participar en el proyecto al presentarse a un casting para otra compañía. El destino hizo que lo pudiera compaginar y que desde 'Pistolas' haya colaborado en diferentes compañías. Su futuro más inmediato le llevará al Carme Teatre, donde desarrollará su primer proyecto personal, 'Ser', y luego: «Voy a buscarme la vida a Madrid».

Laura Romero dice sentir menos cambio profesional, aunque no niega la proyección que le confirió la obra. Desde 'Pistolas', Lara Salvador, que ganó el premio Crisàlide a actriz revelación en 2015, encadena trabajos para diferentes compañías. Ella, junto a Tamarit y Valero, participó en 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió', también de Víctor Sánchez, y participó en la producción valenciana 'Happy End'. «Intenta compatibilizar los montajes que me van surgiendo en Barcelona y en Valencia», explica.

Lejos de lo puramente profesional, ¿cómo afronta el elenco esta despedida? Coinciden en manifestar sentimientos contradictorios: la pena de cerrar una etapa, la alegría de hacerlo entre amigos y la perspectiva de que lo mejor para ellos está aún por llegar.