Talavante se explayó en Madrid Talavante posa en uno de los rincones de su finca de Olivenza. / APLAUSOS El torero extremeño cuaja una excelente tarde y se reengancha a las alturas JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 20 mayo 2018, 00:42

Dentro de un tono general alto, con varios nombres que saborearon el éxito isidril, Fortes, Román, Manzanares, Ferrera y Luis David, Alejandro Talavante ha destacado con dos faenas de mucho nivel en las que mostró la singularidad de su estilo. El triunfo le ha devuelto el crédito que se tambaleaba en una temporada irregular que parecía alejarle de los imprescindibles. Una faena, una entre seis en Sevilla, porcentaje que desvela sus desigualdades, y ahora esta tarde de Madrid le han devuelto las máximas expectativas. Son las prerrogativas de los grandes, las de poder estar bien cuando más falta hace y en los escenarios más comprometidos.

Dice el adagio taurino que se torea como se es y como se está, que siendo conceptos parecidos son situaciones claramente distintas y en Talavante se manifiesta claramente. Los últimos días, felizmente. Él, que es personaje singular, más bien retraído en sus manifestaciones públicas por mucho que en privado sea jovial y divertido, vive un buen momento. Casado con una joven mexicana, Jessica Ramírez, padre de tres hijos, se le nota feliz y, visto lo visto en Madrid, pletórico.

En cualquier situación, en los momentos buenos y en los menos buenos, gusta de retirarse en su finca de Olivenza, donde cría ganado bravo de su encaste favorito, Cuvillo, y recibe a sus amigos. Un campo de fútbol reducido y varios recuerdos, entre ellos una dedicatoria escrita sobre la campana de una preciosa chimenea de su cortijo -«A mi hermano Alejandro...»- delata la recíproca devoción que se profesa con Sergio Ramos, del que nadie quiere confirmarlo en público, torear está prohibido por los clubes por ser actividad peligrosa, pero del que se dice entrebastidores que lo hace magníficamente y con cierta frecuencia. «Con menos arte pero con más valor que Joaquín», te aseguran en privado quienes los ha visto manejar los trastos de torear.

Motivos de silencio

Recientemente Talavante rompió su silencio con los medios y accedió a hablar, también a torear, para Aplausos y LAS PROVINCIAS. Él, tan reflexivo, tiene sus teorías sobre el silencio de los artistas.

-¿Que por qué no hablaba?... Por dos cosas. Una, por no dejar mi toreo preso de las palabras; y la segunda, para que mi texto no influya en aquello que el aficionado siente cuando me ve torear.

La entrevista se producía en el pórtico de un restaurado cortijo de clara influencia portuguesa, en la fronteriza Olivenza, escenario de guerras y disputas entre naciones. Alejandro fuma con fruición y habla quedo. Una pausa, una calada, otra, otra, serenidad y silencio apenas roto por el gorjeo de los pájaros.

-Han sido tiempos de mi vida en los que he buscado la tranquilidad con los medios y he intentando centrarme lo más posible en mi estilo. Era algo íntimo.

-¿Sin interés estratégico, sin planeamientos, sin política mediática de por medio?

-Nada. Lo niego. Convencimiento puro. El toreo debe producirse sin ataduras, libre, ni siquiera la opinión de quien lo ejecute debe tener importancia.

-Viéndote aquí, en este ambiente, anunciado en los carteles principales de las ferias, con tus amigos... te adivino un tipo feliz.

-La felicidad la asocio con la tranquilidad, con la serenidad, también con la alegría, y las tres sensaciones las experimento normalmente en un día y, aunque los hay de más estrés, esas sensaciones están ahí.

El resultado de todo ello han sido esas dos faenas pletóricas y distintas con las que enloqueció Madrid y reverdeció su leyenda de torero singular. Ya se sabía que el toreo bueno es un misterio que solo los elegidos son capaces de explicar. Su arranque de faena a su primer toro, cuando nadie adivinaba nada importante, fue la manifestación más evidente de esas cualidades, nada por aquí, nada por allá, un toro disperso e indefinido y de pronto veinticuatro mil almas levitaron sin más razonamientos que el calambrazo del toreo inexplicable.

Ramos y Benzema

En su refugio oliventino, a la vera del valle del Táliga, reflexiona sobre los miedos y la felicidad, sensaciones que ha logrado hacer compatibles. «Te diré -asegura- que incluso estoy feliz por tener miedo. Compañeros que no están en activo y otros toreros que torean menos, dicen que un torero necesita de esos miedos para sentirse vivo, que cuando no los siente los echa de menos». Ese es el Talavante auténtico. Como recién descendido de un cuadro de El Greco. Serio. Ensimismado. Misterioso. Longitudinal. Atractivo. Periodísticamente, claro. Es Ramos y es Benzema, sus otras pasiones. Es hierro y es seda. Lo dicho, se es como se torea. O al revés. Tanto monta. ¿Es pose o es auténtico?... se preguntaban, nos preguntábamos muchas veces. Es así, sencillamente es Talavante. Tipo entrañable en un mundo tremendamente competitivo al que en ocasiones parece dar la espalda.

-Si compito, pierdo. Conozco mis límites.

-Pero tu mundo es muy competitivo.

-Sí... Pero si compito, pierdo. Dentro y fuera de la plaza, si juego una partida de cartas y juego para ganarte, pierdo.

-Pero en la plaza...

-Lo mismo.

-¿Entonces?

-Si de alguna manera puedo estar en la pelea es compitiendo con mi reflejo, conmigo. Lo mejor que puedo hacer por mí en esas situaciones es meterme con mis defectos. La suerte es que yo los conozco y les puedo.

-¿Y tienes muchos?

-¡Joder si tengo!... Y aparecen más y más, aparecen y aparecen...

-¿Entonces por dónde encuentras el camino de la superación?

-Por la razón que te hace vivir, que es torear. Me digo que si llevo toda la vida haciendo esto, si tomé la decisión de ser torero antes de tener uso de razón, está claro que esa es la razón de mi vida, torear. Y quiero torear cada vez mejor. Lo hago por eso, ni siquiera lo hago por mí. Yo sé que nunca voy a torear como me gustaría, siempre voy a estar acercándome, acercándome, acercándome... Es una pelea íntima.

-Tú eres un innovador. Diría que eres de los que creas tendencia. Recordemos: aquel natural eterno de Sevilla que se apresuraron a intentar todos, la arrucina (tan en desuso que muchos tuvieron que ir a la hemeroteca para recordar su nombre), el parar los toros con el envés del capote, los arranques de faena...

-El pase cambiado por la espalda de rodillas lo hice yo primero.

-Te estimula, entiendo.

-Me estimula tener un folio en blanco y poder llenarlo. Eso es un privilegio. Poder estimular el sentimiento de alguien que te está viendo porque no esperaba aquello en ese momento o incluso ser capaz de pulir no una suerte si no un conjunto de suertes y presentárselas al público y que el público se emocione, me divierte mucho. Veo a la gente contenta y eso me gusta.

-¿Y estarías más cerca de la épica o de la mística?

-No sé. No me gusta estar cerca de ná. Me gusta estar en el espacio.

-En la mística pues. Ese es Talavante.

Tras la entrevista hubo tentadero en Los Arrifes, su refugio. Placita de lujo. Paredes blancas, el hierro en los burladeros, el suelo muy llano de arena de río blanca y fina, a la que llaman sabre, y perímetro octogonal. Es el reino del Tala.