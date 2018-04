El Soro agradece las muestras de cariño tras abandonar el hospital El Soro y Javier Vázquez, hace unos días, en Almería / LP El diestro de Foyos fue intervenido del corazón tras sufrir un infarto EFE Valencia Viernes, 20 abril 2018, 16:02

El matador de toros Vicente Ruiz «El Soro» ha agradecido hoy las muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de aficionados y profesionales del mundo del toro tras abandonar el Hospital Clínico de València, donde permanecía ingresado desde el pasado fin de semana debido a un ataque cardíaco, tras superar con éxito una operación de corazón.

El diestro de Foyos (Valencia), de 55 años, fue intervenido el pasado lunes y hoy ha podido abandonar el hospital, acompañado de su hermano y su mujer.

En declaraciones a EFE, El Soro ha ironizado al indicar: «ha sido una cornadita bastante amplia, fueron dos infartos y tres anginas de pecho».

«Ahora he de llevar una vida más tranquila. He esquivado muchas veces la muerte, parece que mi relación con Dios es fantástica, porque me ha dejado un ratito más», ha asegurado, aunque ha admitido que se ha «asustado mucho».

El diestro ha admitido que su corazón está «tocado» por «muchas emociones, sentimientos, esfuerzos... el toreo es una profesión muy dura, marcado por esa sombra que nos persigue, pero que también engrandece la fiesta, la muerte».

«Tengo el Guinness de las operaciones, con 67 anestesias generales, 37 de estas operaciones en la rodilla, una prótesis biónica... Sólo pido un ratito más, no quiero hacer todavía la mudanza», ha agregado El Soro, quien ha recordado que mañana tenía previsto torear un festival en Daimiel (Ciudad Real) junto con Ortega Cano y Frascuelo.

«Mi filosofía es vivir en torero, siempre con un capote y una muleta en la mano, apoderando chavales (como hace actualmente con el novillero valenciano Jesús Chover) o seguir vinculado al mundo del toro de cualquier forma», ha concluido.

Por su parte, Eva Roger, esposa de El Soro, ha agradecido igualmente las muestras de apoyo recibidas: «ha sido bonito, a pesar del gran susto que nos hemos llevado, ver que es una persona muy querida».