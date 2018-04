El Soro, intervenido con éxito del corazón tras sufrir un infarto El torero de Foios Vicente Ruiz 'El Soro'. / MANUEL MOLINES «Me encuentro bien, ha sido un susto muy importante», asegura el torero de Foios, que se recupera en el Hospital Clínico de Valencia ÁNGEL BERLANGA VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 23:54

Vicente Ruiz 'El Soro' se recupera de forma satisfactoria del infarto de miocardio que sufrió el pasado fin de semana en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. El torero de Foios, ingresado en el Hospital Clínico de Valencia, fue intervenido con éxito ayer, según informó a este medio su mujer, Eva Rogel. Los doctores que le atienden explicaron que la operación consistió en la colocación de un estent en la arteria coronaria que tenía obstruida. El Soro, que todavía se encuentra en observación, será trasladado a planta en las próximas horas. El diestro ingresó en el Hospital Clínico de Valencia como consecuencia de un infarto de miocardio que sufrió el pasado sábado. El matador de toros de Foios fue sometido a distintos estudios y pruebas que determinaron la gravedad de la lesión. El Soro, que se encontraba estos días en Sevilla donde realizó una nueva edición de su programa radiofónico con motivo de la Feria de Abril, acudió el sábado a Roquetas de Mar, acompañado de su familia y amigos, donde iba a recibir un homenaje por parte de la afición junto al también matador de toros Javier Vázquez. En la misma plaza de toros de la localidad almeriense y tras ser recibido por las autoridades del municipio, comenzó a sentirse indispuesto. Tras un primer ingreso en el Hospital de Poniente-El Ejido, fue trasladado a Valencia, donde finalmente fue intervenido. «En Roquetas de Mar, cuando estábamos a punto de comenzar el homenaje, se empezó a encontrar mal, con un fuerte dolor en el pecho, y nos fuimos directamente al hospital donde nos dijeron que había sufrido una angina de pecho en primera instancia y luego un infarto de miocardio», señaló Rogel.

Tras la intervención, El Soro atendió la llamada de LAS PROVINCIAS visiblemente animado. «Gracias a Dios todo ha salido bien según nos han dicho los médicos. Me encuentro bien, ha sido un susto muy importante, una cornada que me ha dado la vida pero saldré adelante. Ahora necesito reposo y descansar durante los próximos días». Emocionado, el torero de Foios no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer las muestras de cariño que profesionales y aficionados le han hecho llegar tras conocerse la noticia. «Quiero dar las gracias a todos los que se han preocupado y han llamado para interesarse y darme ánimos. Gracias de verdad».