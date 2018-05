SANTIAGO POSTEGUILLO «Me lee el mismo que a Vargas Llosa» Domingo, 20 mayo 2018, 00:40

Santiago Posteguillo es una enciclopedia andante y cuando le hablan de escritores y primeras novelas recurre al caso de Jane Austen, la mujer a quien no le quisieron publicar 'Orgullo y prejuicio', pero que logró rescatarla, «algo que solo pueden hacer los muy grandes», después de convencer con 'Sentido y sensibilidad'. Lo cuenta porque antes de 'Africanus', la primera parte de la trilogía de Escipión, hubo otras historias, como una novela negra, que se quedaron en el camino. «Mis primeros lectores fueron, como es normal, mis amigos y familiares. Recuerdo que mi padre me dijo que a él le había gustado. Luego tengo un amigo médico que cuando leyó la primera que publiqué me dijo que en las anteriores escribía bien pero era aburrido, pero ésta, en cambio, estaba bien escrita y era entretenida. Es muy sincero. Es especialista en Psiquiatría y siempre ha sido muy directo. A veces me dolía lo que decía, pero me venía bien su opinión».

Este referente de la novela histórica buscó editoriales con querencia a su género. «Todas me dijeron que no por escrito, salvo una que me dijo que quería hablar conmigo. Recuerdo que tenía una clase y no sabía si llamar y dar la clase o al revés. Como se habían puesto en contacto conmigo pensé que ellos sí me querían, así que llamé pensando que después daría una clase estupenda, pero fue todo lo contrario».

Después de nacer su hija encontró una pequeña editorial de Madrid que se atrevió a publicar 'Africanus'. «Llegó a cobrarme diez veces más de lo que él me pagó por devolverme mis derechos y me la jugué para irme a Ediciones B. Por suerte me salió bien. Ahora mi mujer no lee mi novela hasta que no está publicada. El primero es un lector especializado de la agencia de Carmen Balcells, el mismo que le lee a Vargas Llosa. Te da mucha caña».