Santiago Grisolía: «Al frente del Gobierno debería estar una persona que conozca la ciencia» El científico valenciano confía en que la mejora económica del país permita recuperar los años que se han perdido en investigación EFE Valencia Sábado, 29 julio 2017, 11:37

El científico valenciano Santiago Grisolía considera que al frente del Gobierno de España debería haber una persona que tuviese "más experiencia o conocimiento de la ciencia" porque asegura que ésta es el "caballo que arrastra a la nación"

"El desarrollo de una nación está íntimamente implicada a la ciencia", afirma Grisolía en una entrevista con EFE, en la que asegura que confía en que la mejora económica del país permita recuperar los años que se han perdido en investigación por los recortes presupuestarios que se produjeron durante la crisis.

"Hay gente joven muy buena que lo único que necesitan es un poquito más de ayuda que en la actualidad. Espero que los gobernantes se den cuenta de que el caballo que arrastra a la nación es la ciencia", ha afirmado el también presidente del Consejo Valenciano de Cultura (CVC).

Respecto a la situación del proceso soberanista en Cataluña, considera que "no está mal" que se haga un referéndum para conocer si los ciudadanos quieren o no la independencia. "En Cataluña hay gente que quiere la independencia y mucha gente que no", afirma Grisolía.

"Desde que era pequeño salía este problema continuamente, no se por qué. Creo que es como Gibraltar, cuando no tienen otra cosa que hacer, lo sacan", precisa.

Reconoce el problema de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y reivindica que en esta autonomía supone "el diez por ciento de la nación y, por tanto, nos deben al menos tratar como el 10 por ciento, por lo menos".

"No sé por qué el Gobierno central no nos quiere demasiado a los valencianos, debemos protestar", asegura Grisolía, quien aboga por llegar a ejercer medidas judiciales para poder conseguir esa financiación justa

A su juicio, corrupción "desgraciadamente hay mucha y seguramente siempre la habido, pero no se ha hecho tan pública como en la actualidad", y cree que va con la "conciencia humana, siempre quieres más para ti".

Para atajarla, afirma que es necesario que se hagan públicos los casos, que la gente los conozca, y una vez detectados a los corruptos "se les debe imputar y fuera".

También considera que el actual gobierno de la Generalitat, en el ecuador de la legislatura, lo está haciendo "muy bien" y ha conseguido "limpiar la imagen" de la Comunitat, aunque cree que "puede hacer más".

"Debe implicar más a los ciudadanos en el Gobierno y darle un buen empujón a la ciencia", asegura el científico, que indica que "todo es mejorable" y confiesa que le preocupa especialmente el tema del paro.

El también presidente de la Fundación Premios Rey Jaime I destaca que la Generalitat tiene "gran interés" en estos galardones "y nos ayuda en lo posible".

"Deberían incrementar las ayudas porque los Premios son una especie de bandera para la Comunitat Valenciana, de la misma manera que en otras comunidades, por ejemplo los Premios Princesa de Asturias, a los que se le reconoce inmediatamente", asegura Santiago Grisolía.