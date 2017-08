El 'Rototom' sigue en marcha Lunes, 14 agosto 2017, 23:55

El Main Stage del Rototom Sunsplash de Benicàssim proyectará hoy, martes 15 de agosto, un viaje musical por tres continentes, con el show único de Gentleman y Ky-Mani Marley; los inmortales jamaicanos Toots and the Maytals; los californianos Stick Figure y la cantante de Kenia Treesha. Además, en el plano extramusical, el Foro Social recibirá al Premio Nobel de la Paz Mohamed Ben Cheikh. La actividad musical en el Main Stage arrancará con Toots and the Maytals (20.30 horas).