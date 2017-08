Román: «Dos orejas y puerta grande en Madrid es como tocar la gloria» Román salió el martes a hombros en Madrid. / efe «La salida a hombros fue más bonita de lo que me habían dicho», asegura el diestro valenciano, último triunfador en Las Ventas JOSÉ LUIS BENLLOCH VALENCIA. Jueves, 17 agosto 2017, 00:54

Es Román. Fue el nombre propio de la jornada. Y en Madrid nada menos, en el día de su advocación más torera, la Virgen de la Paloma que tantos buenos recuerdos trae a los buenos toreros. Históricamente, cuando más duro se ponía el ferragosto madrileño, con los focos taurinos mirando al norte donde las figuras hacían su ídem, el buen bajío de la patrona más castiza ponía un torero a circular. De eso supo mucho el maestro Antoñete y ni qué decir Paco Ojeda y este año es Román quien se suma a la lista. Dos orejas, puerta grande y el toreo entero en guardia por lo que puede hacer este Román que ha dado con la tecla. Su primer día de triunfador ha transcurrido entre la preocupación, un fuerte dolor en el bajo vientre que le hizo pensar que llevaba una cornada de las llamadas internas -«me asusté en principio, pero ha ido desapareciendo, así que no es nada»- y la cortesía, teniendo que responder a los mensajes y whatsapp's que tenía al mismo tiempo de llegar al hotel. «Nunca había recibido tantos mensajes. Yo quiero pero no sé si alcanzaré a contestar a todos».

-La tarde comenzó con suspense. Una infiltración en la mano derecha para mitigar una lesión, momentos antes del paseíllo, trajo la mayor incertidumbre.

-De pronto noté que no podía mover la mano derecha, que no la sentía. Ni siquiera podía sujetar la muleta ni mucho menos la espada. Cogía el capote y no tenía tacto, cogí la ayuda y se me cayó de la mano. Hablé con los médicos y me dijeron que no se podía hacer nada, que poco a poco se me pasaría pero no se me pasaba. Me dio un ataque de ansiedad, veía que se me iba a pasar la oportunidad sin poder torear. Lo veía todo negro.

-Y salió el toro.

-No se me había pasado.

-¿Y?

-Pues que lo tuve que torear con la izquierda. Con mucha rabia porque notaba que el toro era mejor por el derecho pero no podía aprovecharlo. Podía coger la muleta pero no sentía.

Le recuerdo que por esta vez y aún sin sentir la mano derecha mató de una buena estocada y aflora el Román sincero y ocurrente. «Pues sería por eso mismo, pero lo maté bien». Y ya en el sexto, con la dormidera desaparecida, cuajó una excelente faena con la mano derecha a un toro de más de seiscientos kilos. Cuando le pregunto por los toros no les escatima elogios.

-Los dos fueron buenos pero distintos. El primero para apostar, el segundo de más clase. Este duró poco. Cuando cogí la muleta le dije al apoderado, en dos tandas le voy a cortar la oreja; y aún le pude pegar cuatro.

-Cumpliste, se la cortaste. Al final, dos orejas, Puerta Grande y el acompañamiento procesional de una multitud. Se podría decir que de todos los que estaban en la plaza, que no eran muchos pero en aquel trance final parecieron multiplicarse. De verde y oro, Román se dejó llevar. Es el mismo vestido que había lucido la temporada pasada en esa misma plaza cuando cortó dos orejas en dos tardes. ¡Que no lo guarde!, tiempo habrá para ello. Se ha convertido en un especialista en Madrid.

-¿Especialista?... Digamos que es una plaza que se me ha dado bien. Aposté siempre y me salió bien, pero especialista...

Y me cuenta las sensaciones de la salida en hombros,»mucho más emotiva, más bonita de lo que siempre me dijeron que er». Por ello se le nota más contento de lo que se le nota siempre, incluso le veo en la portada de Aplausos sonriente delante de la corrida de Miura con la que se las va a ver en Bilbao. Digamos que donde otros lloran él sonríe. «Es que estoy feliz, me ilusiona matarla en una plaza tan importante».

-Te queda la de Miura, una de Victorino en Logroño, otra de Dolores Aguirre en El Álamo, otra de Ibán en San Martín de Valdeiglesias y Fuente Ymbro de nuevo en Madrid. ¿Te sientes maltratado?

-No. Es una manera de estar en las ferias. Es verdad que cuando me ofrecieron la de Cuadri en Valencia me molestó, pensé que me merecía estar con la de Algarra pero me dijeron que era esa o ninguna y elegí estar en la feria. Luego toreé un toro como no había soñado.

-Se dice «ganas más dinero que un torero».

-¿Eso dicen?... Será verdad. Lo averiguaré. Yo estoy feliz de disfrutar de mi profesión. No siempre gano lo que quiero pero espero ganarlo. Cuando estás llegando no se puede exigir. Tarde a tarde voy ganando más. Espero que siga ese ritmo.

-¿Eres ahorrador?

-Intento tener cabeza con el tema del dinero. Mi objetivo ahora es comprarme un pisito este año, no muy grande. Estoy ahorrando para ello.

-Divertido.

-Dicen que soy divertido pero yo no me veo tan divertido. Puede que sea gracioso por mi forma de ser, pero no soy de los que van contando chistes todo el día.

-Enamoradizo.

-Eso sí.

-Ahora tendrás más motivos.

-Bueno.