El bar ¿Qué ver? BEGOÑA RODRIGO Cocinera Miércoles, 15 noviembre 2017

En los años en que se estrenó 'El día de la bestia' yo trabajaba los fines de semana en Papillon, una discoteca de rock en Convento Jerusalén. Por aquellos años se acercaron hasta allí Santiago Segura y Álex De la Iglesia a presentarla. En aquel tiempo yo me declaraba fan total del cine gore y esta, aunque era una visión más light y popular de este registro, supuso un antes y un después en el cine español", explica Begoña Rodrigo, quien se declara seguidora del cine del director vasco.

"He seguido a Álex de la Iglesia en los últimos años con más disgusto que gusto pero reconozco que El bar me reconcilió", admite. De la cinta, que cuenta con producción valenciana, le agradó "hasta su reparto, que a priori no encajaba".

Rodrigo, al frente de La Salita y Nómada, define que la película es "imprevisible con la genialidad de ser rodada solo en un par de escenarios y cuenta con la maravillosa interpretación de Terele Pávez y Carmen Machi". "Cada vez creo que los personajes que crea De la Iglesia son más reales que ficticios y conecta más con la realidad de lo que a priori parece", concluye.