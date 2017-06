Robert Frank dispara su Polaroid en el IVAM Un hombre observa la fotografía 'Trolley-New Orleans', ayer, en la exposición del IVAM. / irene marsilla Una veintena de imágenes, publicaciones y filmes indagan en el arte sin límites de uno de los creadores más relevantes del siglo XX El museo explora en una exposición los caminos que abrió el artista suizo en la fotografía contemporánea CARMEN VELASCO Jueves, 15 junio 2017, 01:04

Empezó con una Leica y luego exploró con la Polaroid los límites de la fotografía y su potencialidad artística. En 'Caso de Estudio. Robert Frank, fotografías, libros y películas' predominan las instantáneas capturadas desde la segunda cámara. Robert Frank (Zúrich, 1924) experimentó con los negativos de la Polaroid y coqueteó con la pintura. «Frank es un inconformista y el uso que hace de la Polaroid, con imágenes sucias o rotas, ayuda a entender su trabajo», destacó la comisaria Sandra Moros. Él va buscando las posibilidades expresivas de la imagen para transmitir una idea o un concepto (el paso del tiempo, la construcción de la memoria y la muerte). El creador no se quedó en la imagen fija. En la muestra se proyectan 'Keep Busy' (1975), película en 16 milímetros, y el vídeo 'True Story' (2018). En una secuencia de este título, uno de los personajes pregunta: «¿Qué es una fotografía?». La respuesta está en el audiovisual y en la exposición.

Frank está considerado como uno de los fotógrafos más relevantes del siglo XX. Fue en el milenio anterior cuando recaló en Valencia. En el verano de 1952 su cámara escrutó el Cabanyal. Se instaló junto a su esposa Mary Lockspeiser en el barrio marinero alrededor de cinco meses. El libro 'Valencia, 1952' (La Fabrica/Steidl) da cuenta de su experiencia a orillas del Mediterráneo.

La muestra del IVAM no pone el foco en la visita del fotógrafo a la ciudad. El museo valenciano indaga en los caminos que el artista suizo abrió a la fotografía contemporánea y su influencia aún vigente. Su búsqueda constante marcó su carrera y su trayectoria. A finales de la década de los 50, cuando comenzaba a ser reconocido profesionalmente, abandonó la fotografía para convertirse en cineasta. Luego la retomó. Imposible librarse de ella, según él. «Soy una cámara». Esta inscripción se lee en uno de los muros de la galería 3, que alberga la muestra.

Su aportación al cine de vanguardia norteamericano resultó fundamental en las últimas décadas como expresión de la contracultura y la estética underground. «Robert Frank, suizo, discreto, amable, con esa pequeña cámara, que levanta y dispara con una mano, se tragó un triste poema desde la misma América y los pasó a película, haciéndose un sitio entre los grandes poetas trágicos del mundo». Escribe Jack Kerouac 'The Americans' ('Los americanos'), un libro que marcó un antes y después en la carrera del fotógrafo y del que la exposición da cuenta. El trabajo de Robert Frank está unido a la llamada generación 'beat'. En la muestra se exhibe una copia a gran formato de una fotografía en color de Allen Ginsberg.

La exposición, que se inaugura hoy y estará en cartel hasta el 15 de octubre de 1997, arranca con dos obras de los años 50, 'Look, London' (1950) y 'Untitled. Park avenue scene' (1950), que se sitúan junto a otras obras de finales de los años 70, época en que el artista retoma la fotografía después de haberse dedicado al cine y en la que introduce el lenguaje escrito de su puño y letra en las fotografías y también la pintura. Así sucede en 'Fire to the south, Mabou' (1980) o 'In the Old City of Beyruth. November 18-28th' (1991).

Moros, que debutaba en el comisionado de su primera exposición en el IVAM, destacó como «pequeña joya de la exposición» el fotolibro que 'The New York Times' encargó a Robert Frank en 1963, titulado 'Zero Mostel reads a book', un homenaje a los libreros en el que el artista construye la historia de un personaje histriónico a través de fotografías en las que está muy presente la imagen en movimiento.

José Miguel G. Cortés destacó que Frank intentó «derribar los límites de la fotografía, ir más lejos y cuestionar ese lenguaje creativo». Es, a su juicio, «un artista clásico, pero profundamente contemporáneo».

No es la primera exposición de Robert Frank en Valencia. En 1985 la Sala Parpalló destinó sus muros a la fotografía y filmes del artista suizo comisionada por Vicent Todolí.