de repente, el último verano
MARINA SANMARTÍN
Editora y autora de la novela 'Informe sobre la víctima'
Viernes, 24 noviembre 2017

"No sé cuantas veces he visto "De repente, el último verano", lo único que tengo claro es que la veré muchas más porque, junto con "Eva al desnudo", también de Mankiewicz, creo que es uno de los mejores melodramas de toda la historia del cine. Y no exagero. Hay algo mágico y ya perdido en cada plano; un aura que resulta de la mezcla explosiva del talento de los tres protagonistas, unos jovencísimos Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, y una fascinante Katharine Hepburn en su papel de la millonaria filántropa Violet Venable", explica Marina Sanmartín.

"Años 30, el hijo de Violet, Sebastian, ha muerto en circunstancias misteriosas mientras disfrutaba de unas vacaciones con su prima Holly, que a consecuencia del incidente, traumatizada, es ingresada en un centro psiquiátrico por decisión de su tía. Violet quiere que a Holly se le practique una lobotomía... ¿Por qué será? "De repente el último verano", con guión de Gore Vidal y Tennessee Williams, desafió a su época al abordar la homosexualidad desde una perspectiva descarnada, con una crudeza de desierto. Lo mejor es verla", concluye la novelista".