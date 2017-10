Rablaci no explica al juez si el IVAM promocionó su carrera artística Rablaci, ayer, cuando acudió a la Ciudad de la Justicia. / damián torres EP VALENCIA. Viernes, 27 octubre 2017, 00:56

Rafael Blasco Císcar, conocido como Rablaci, se acogió ayer a su derecho a no declarar y no explicó al juez si el IVAM promocionó su carrera artística en los años en los que estuvo dirigido por su madre, Consuelo Císcar. Rablaci estaba citado ayer en el Juzgado de Instrucción número 21 de València para declarar, en calidad de investigado, en la causa que investiga presuntas irregularidades en el IVAM y que suma 10 imputados. Junto a él y su progenitora están también investigados los que fueran subdirectores de Administración y Finanzas del centro de arte, Juan Carlos Lledó; de Gestión Interna, Juan Bría; de Publicaciones, Norberto Martínez; Técnico Artística, Raquel Gutiérrez; un empresario, el administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Martínez; Pilar Mundina, que ejercía como su asistenta personal en viajes; Jorge García Vallés, quien desempeñaba el cargo de técnico de acción exterior; y María Ángeles Valiente, jefa de Departamento de Desarrollo en el IVAM. En concreto, Rablaci se encuentra imputado por supuestamente usar los recursos del centro de artes para promocionar su carrera artística. En su comparecencia ante el juez, se acogió a su derecho a no prestar declaración.

No es la primera vez que el artista, hijo del exconseller de Solidaridad de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco, actualmente en prisión por el fraude de las ayudas a la cooperación, acude al juzgado por este asunto. Ya lo hizo en marzo, en una comparecencia en la que Fiscalía Anticorrupción le requirió tanto a él como a su madre la retirada del pasaporte por riesgo de fuga.