Una guerra ¿Qué ver? La película narra cómo un comandante se debate entre el cumplimiento de los reglamentos militares, su responsabilidad en el ejército y con los civiles afganos y su deseo de volver a casa con su familia

""A war" cuenta con un buen guión que permite entrar en matices más allá de los buenos y los malos de la película. Se trata de una interesantísima propuesta, bastante bien rodada para reflexionar sobre los comportamientos del ser humano en situaciones de máximo estrés y responsabilidad". Es la recomendación cinéfila de la escritora Fani Grande. "¿Quién protege a quién en Afganistán? ¿De qué protegen realmente las tropas que están allí? Salí tocada por el tema, (los civiles como víctimas colaterales en zonas de conflicto) y con sentimientos encontrados. Te hace replantearte creencias y buscar tonalidades nuevas", confiesa.

"He terminado "Contarlo para no olvidar", de Maruja Torres y Mónica G. Prieto, que recoge una conversación riquísima sobre el trabajo en zonas como Siria, Libano, Irak, donde cuentan su relación con los civiles o cómo recibieron ayuda de anónimos... Esta película te arroja al borde de la empatía y te deja colgando de una mano para poder ponerte en la piel del militar, cuando todo tu ser está en los niños y niñas de Afganistan, desprotegidos... Me gusta que no me deje indiferente lo que veo".