Future politics ¿Qué escuchar? El último disco de Austra, un proyecto fundado por la canadiense Katie Stelmanis en 2009, está lleno de sonidos eléctricos que crean un ambiente envolvente con letras impactantes ADA DÍEZ Ilustradora Viernes, 10 noviembre 2017, 14:13

"Sin duda alguna recomiendo "Future Politics", el último trabajo de Austra, un proyecto fundado en 2009 por la canadiense Katie Stelmanis. Sonidos electrónicos, que ya habían explorado en sus dos anteriores álbumes "Olympia" y "Feel it break", consiguen crear un ambiente envolvente con letras impactantes en lo referente a sociedades distópicas, al más puro estilo de creaciones de ciencia ficción, y realidades contemporáneas, tal vez con letras algo pesimistas, pero necesarias, casi como una advertencia de en lo que se están convirtiendo las sociedades actuales", confiesa la ilustradora.

"Cada canción es una píldora de realidad"

"Cada canción es una pequeña píldora de realidad. Sus sonidos consiguen atraernos y crear temas con capacidades de pista de baile. Creo que es imprescindible no olvidar también su cuidada y llamativa estética, que confirma el propio mundo interior nacido para acompañar su completo trabajo en "Future Politics"", afirma.

Y concluye: "Es un álbum perfecto tanto como para usarlo de banda sonora a la hora de ilustrar como para disfrutar del directo de la banda. Me gustaría hacer una mención a "Lose it", tema de su primer trabajo "Feel it Break" con el que consiguieron enamorarme".