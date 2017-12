«Soy puro flamenco» Sara Baras en 'Sombras'. / LP La artista aterriza hoy en el Olympia con 'Sombras', el espectáculo que celebra los veinte años de su compañía Sara Baras Bailaora M. BALLESTER VALENCIA. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:44

El flamenco es su vida y el palo de la farruca su gran amor. Lleva más de 30 años sobre los tablaos de toda España y del mundo entero, y su ilusión y entrega por este arte no cesa. Este año se cumple el 20 aniversario de su compañía y para celebrarlo ha estrenado 'Sombras'. Desde hoy hasta el 23 de diciembre, el teatro Olympia de Valencia recibe esta nueva coreografía y puesta en escena con las luces y sombras de la trayectoria de Sara Baras.

-¿Cómo definiría brevemente 'Sombras'?

-Es una gran farruca, además de un viaje por el flamenco que más me ha marcado con la influencia de estos 20 años de compañía. En este espectáculo incorporamos por primera vez un nuevo arte, la pintura, que le ha dotado de una textura muy diferente. Y es que todo suma, y más si son artistas que se dejan el alma en el escenario. Siempre he pensado que la unión hace la fuerza.

-¿Qué hay entre la farruca, ese palo del flamenco, y usted?

-La farruca marcó mi carrera. Que yo la bailara cuando todavía era un baile de hombres rompió muchas barreras. No importa el sexo sino la personalidad y la interpretación que le puedas dar. Aunque voy vestida de hombre, es donde más femenina y desnuda me siento. Es otro lenguaje con riesgo que a mí me enamora. Saca lo más profundo de mí, sin adornos, directo del corazón.

-¿En qué momento personal y profesional nace 'Sombras'?

-Ahora disfruto con libertad lo que siento por ser el reflejo de lo que he hecho, y era el momento de mostrarlo.

-¿Cuáles diría que han sido las luces y sombras de su relación con el baile del flamenco?

-Mi gran luz es ese público que hace posible que nosotros podamos soñar y hacer soñar. De mis sombras he sacado siempre algo positivo, pienso que me han enseñado mucho y las veo hasta bonitas, como el reflejo de la silueta de un bailarín.

-¿Qué cree que ha aportado al flamenco y viceversa?

-Para mí es el arte más bonito que existe. Le debo mucho. Me ha dado una vida con ritmo y sentimiento. Además mis maestros como Paco de Lucia, Camarón o Carmen Amaya han sido la banda sonora de mi vida y la han llenado de magia, de sueños, de valentía y sensaciones preciosas. Y yo he podido contribuir a que sea un arte grande aportando un estilo diferente y personal. Soy puro flamenco, lo transpiro por los cuatro costados.