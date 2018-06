«Psicópatas habrá siempre. Hacer daño es una droga» El escritor Toni Hill en LAS PROVINCIAS. / Juanjo Monzó El autor catalán presenta en Valencia 'Tigres de cristal', una historia de suspense psicológico con el acoso infantil como protagonista Toni Hill Escritor MARTA BALLESTER VALENCIA. Sábado, 2 junio 2018, 00:37

Sin alejarse de la novela negra y de los asesinatos, Toni Hill acaba de presentar en Valencia su obra más personal, 'Tigres de cristal', con el acoso infantil como protagonista. Él mismo lo sufrió, pero en esta historia, en la que juega con los tiempos y va de los años 70 a la actualidad, lo plantea desde el nuevo 'bullying' a través de las redes sociales y de los pactos de silencio de una sociedad y un barrio como el de Cornellá de Llobregat.

-Por mucho que pasen los años, ¿siempre existirán los psicópatas y los matones?

-Por desgracia, sí. Y eso que ahora no vivimos en una sociedad violenta y los niños están sobreprotegidos. A veces nos empeñamos en pensar que no hay gente mala y me temo que hay que asumir que las hay poco empática que encuentra su placer torturando a otros. Psicópatas habrá siempre porque hacer daño es una droga. Pero en el acoso aún es más cruel porque no recibes nada a cambio, no como en un robo o una violación. Ese miedo que sufren las víctimas se convierte en esa droga.

-¿Las redes sociales son las perfectas aliadas del nuevo 'bullying' escolar?

-Son muy útiles lamentablemente. En ellas es muy fácil hacer mucho, daño, porque se expande rápido y es fácil esconderse. Otro efecto colateral muy malo es que la víctima se lleva ese acoso a casa y a todos lados a través del móvil e internet y acabas realizándote el acoso tú mismo porque no puedes dejar de leer. Y esto es lo que le ocurre a una de las protagonistas que sufre ciberacoso.

-De la novela negra, pasando por la de intriga de tintes góticos, recala ahora en una historia de suspense psicológico. ¿Es la más personal?

-Nace de la necesidad de variar sin alejarme mucho del género negro, ya que no deja de haber un crimen. Pero me gusta cambiar para que los lectores me sigan a mí, a una voz, y no a una trama determinada que sé que funciona. Esta novela es más social y personal porque soy licenciado en psicología, hablo de mi barrio y yo también sufrí acoso escolar. No es autoficción, que está muy de moda, porque mi acoso no fue tan duro como el de los protagonistas. Pero con este libro sí que he revivido esa sensación de miedo cuando salía al recreo. Viví una especie de película de miedo donde nadie a mi alrededor decía nada. Es inevitable que los escritores soltemos parte de nuestro lastre en las obras que escribimos.

-¿Los lectores se sentirán identificados con el perfil de los personajes y la evolución de la sociedad?

-Es una novela que interesará sobre todo a los lectores que ronden los 40 años y pico, porque tiene un tinte nostálgico de cómo eran los 70 y los 80. Pero luego toda la trama del 'bullying' en internet engancha también a la gente más joven. También lo hará la gente de barrio, porque la vida en ellos cambia más lentamente. Me gustaba la idea de jugar con un mismo barrio en dos épocas diferentes para ver la evolución.

-Habla de un barrio de Cataluña. ¿La situación actual de allí ha incrementado esos silencios y tensiones, coprotagonistas de la obra?

-En los 70 hubo una integración absoluta de personas de toda España que vinieron a trabajar aquí. Los andaluces hasta montaron ferias de abril y peñas taurinas en el barrio. Ellos fueron los que quisieron que sus hijos diesen catalán en la escuela, lo que pasa es que ahora hemos ido hacia el delirio. La fidelidad patriótica es ridícula. Antes todo funcionaba y ahora al romper las reglas se ha tensado la situación de tal manera que sólo eres bueno si apoyas una de las causas. Tienes la obligación de adherirte a un lado. Se llega a sentir miedo ante situaciones como las de las cruces en la playa.

-El pasado de los protagonistas amenaza con romper de nuevo sus vidas. ¿Siempre acaba volviendo?

-Siempre vuelve porque lo resolvemos mal. Muchas veces no se hablan las cosas y se llegan a pactos de no agresión tácitos, de silencio, como los de novela, tanto a nivel familiar como por los gobiernos. Con la novela invito a revisar esos pactos sociales par ver si hemos crecido como los personajes, porque políticamente somos más inmaduros que estos niños de la historia.

-¿La culpa vence siempre?

-Te reconcome. Ha sido el gran tema de la literatura, pero ahora nadie tiene la culpa de nada. Nadie pide perdón. En el siglo XXI no deberíamos hablar de literatura de la culpa, sino de literatura del cinismo. Ni Víctor ni Juanpe, los protagonistas, se sienten culpables de haber matado.

-La obra no busca culpables, ¿qué es lo importante entonces?

-Invito a buscar los porqués. Gracias a ellos entenderemos también los de hoy, porque al final sólo cambian quienes los llevan a cabo.