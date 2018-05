«Ésta es una profesión de altibajos. No tienes una nómina fija y por eso tienes que pelear» El actor valenciano Salva Suay. / lp El actor valenciano Salva Suay, que acaba de participar en la serie 'Servir y proteger', asegura que su objetivo es trabajar en la Comunitat NOELIA CAMACHO Valencia Viernes, 25 mayo 2018, 02:21

Es carne de series de televisión. Pese a su juventud, el actor valenciano Salva Suay ya sabe lo que es ir haciéndose poco a poco un hueco en el sector audiovisual español. Ha combinado el cine y el teatro con la pequeña pantalla, donde acaba de participar en la serie 'Servir y proteger'. Antes, ya se había podido ver su rostro en otros proyectos como 'Crematorio', 'Homicidios' o 'Ciega a citas', que actualmente se está reponiendo de nuevo. Aunque «emigró» hace unos años a Madrid para formarse y encontrar más oportunidades laborales, hace unos meses regresó a su tierra. Aquí, espera, quiere pisar los teatros de una ciudad en la que no ha trabajado nunca. Se muestra optimista e, incluso, ha grabado el episodio piloto de una serie para Colombia.

-¿Cómo es la experiencia de participar en una serie como 'Servir y proteger'? ¿Cómo llegó al proyecto?

-La experiencia ha sido muy positiva, aunque cualquier trabajo es bueno. Pero participar en un proyecto así, diario, te obliga a estar a un cierto nivel. Es un trabajo más intenso y más agradecido. Llegué a la serie porque en noviembre hice una prueba, pero fue para otro personaje. Les gusté y me llamaron.

«Valencia no puede estar sin una televisión autonómica y sin un cierto nivel de cultura»

-Lleva muchos años en Madrid participando en distintos proyectos. ¿Se marchó de la Comunitat por necesidad?

-Me fui para seguir formándome. Es verdad que lo primero que hice fue emigrar porque allí había más oportunidades. Y participé en series como 'Crematorio' y 'Homicidios', aunque sólo fueron apariciones esporádicas en las que dije cinco o seis líneas. Luego llegó 'Ciega a citas', donde estuve varios capítulos. Mi idea siempre fue intentar abrirme un hueco en la profesión.

-También ha intervenido en películas como fue el caso de 'Ligones', una cinta que estuvo llena de polémica.

-Lo que más me gusta es hacer cine. Y aquella película fue una muy buena experiencia como actor. Era una cinta pequeña, de bajo presupuesto. Pero lo que ocurrió fue una polémica muy fuerte, sobre todo en las redes sociales. Allí se machacó mucho al proyecto, se recibieron insultos de mucha gente que ni siquiera la había visto. Pero aquello quedó en el olvido.

-¿Y dónde queda el teatro? ¿Piensa en subirse a las tablas en Valencia?

-Esa es mi intención. Nunca he trabajado en ningún proyecto aquí y, ahora que he regresado, mi objetivo es hacer teatro en Valencia. Quiero buscar la oportunidad. En el escenario el trabajo es diferente, no hay cortes y es todo más duro.

-¿Cree que el sector escénico y audiovisual de la ciudad se ha recuperado de lo mal que lo ha pasado en los últimos años? ¿Es optimista?

-Sí. En mi caso, sé que se van a producir cosas nuevas. Creo que está aumentando la demanda de teatro, hay más movimiento. Yo, que me dedico al mundo de la cultura, siempre he pensado que Valencia, como la tercera ciudad de España, no puede estar sin una televisión autonómica y sin un cierto nivel de cultura. Es una tierra que se lo merece. Yo soy positivo.

-¿Puede vivir de la interpretación?

-Voy a épocas. Este año, en lo profesional, no me puedo quejar. Estoy tranquilo. Esta es una carrera de fondo, con muchos altibajos, pero son bonitos. No tienes una nómina fija y por eso tienes que luchar y pelear. Yo he trabajado de dependiente, de camarero e, incluso, en la producción para un grupo de música.

-Creo que ha rodado el piloto para una serie de Colombia.

-Sí, se llama 'Torre de narcos' y se filmó hace unos meses en Málaga. Uno de los actores de la serie 'Sin tetas no hay paraíso', Mario Bolaños, tiene una productora. Lo conozco de cuando me daba clases de interpretación. Ha contado conmigo para un proyecto en el que han participado actores como Armando del Río y Manolo Caro. Ahora estamos esperando noticias.