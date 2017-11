'Priscilla' ya brilla en la Rambleta

El musical 'Priscilla, Reina del Desierto' ya brilla en la Rambleta. El espectáculo se estrenó anoche en el centro cultural con una gran acogida del público valenciano, que disfrutó de un montaje lleno de luz, color y purpurina, así como de la banda sonora con las canciones más bailadas de la historia, como 'I will survive', 'Boogie wonderland', 'Like a virgin', 'Like a prayer' o 'It's raining men', entre otras.

Con un vestuario galardonado en los premios Oscar y Tony y compuesto por más de 500 trajes, plataformas, pelucas, tocados y sombreros, la afamada producción, basada en la película 'Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto' (1994) dirigida por Stephan Elliott, cuenta con una puesta en escena que incluye 40 artistas sobre el escenario, 23 escenas diferentes y el espectacular autobús que da nombre al musical.

Con la gran producción con la que se ha exhibido en Londres, estará en Valencia hasta el 12 de noviembre y ofrecerá nuevas funciones - desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre. Superado el ecuador de la gira, 'Priscilla' ya ha sido aplaudido en España por más de 700.000 espectadores, y cuando vuelva a Valencia se convertirá en la tercera ciudad en cuanto a número de espectadores tras Madrid y Barcelona.