'Priscilla' aparca en Valencia Las actrices de 'Priscilla', ayer, durante la presentación del musical en La Rambleta. / Jesús signes El espectáculo, premiado con un Oscar y un Tony, inundará La Rambleta de grandes éxitos musicales en noviembre El elenco del musical circulará con un autobús por la ciudad AMPARO BELTRÁN VALENCIA. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:38

La próxima parada del musical 'Priscilla' será Valencia. El elenco de actores y actrices del espectáculo ha decidido aparcar en la capital del Turia el autobús con el que no sólo han recorrido media España, sino que es una de las piezas principales del decorado del montaje.

La Rambleta será el escenario en el que aparquen el llamativo vehículo que caracteriza al 'show', que se presenta ante el público como si se tratase de una 'road movie'.

Desde el 1 al 12 de noviembre, un total de 40 artistas, 500 trajes, 200 pelucas, 150 pares de zapatos y 23 cambios de escena invitarán a los espectadores a realizar «un viaje interior en busca de la felicidad a partir del reconocimiento y aceptación de uno mismo», señaló ayer el productor del montaje, José María Cámara.

El espectáculo se centra en las aventuras de tres artistas 'drag queen' que atraviesan el desierto australiano en busca del hijo de uno de ellos. Un historia que está dirigida a «gente feliz», indicó Cámara.

La banda sonora del musical no está compuesta por letras elegidas al azar, sino que cada una tiene su significado. En ella se entremezclan canciones más lentas como otras más bailables que invitan a disfrutar de la obra. Himnos como 'I will survive', 'It's raining men' o 'Don't leave me this way' son algunos de los temas que suenan y se interpretan durante la función.

'Priscilla' llega a Valencia dentro una gira donde visita hasta 35 ciudades. Aquí esperan agotar las entradas antes de llegar, dado que en las funciones de Madrid, «el público era mayoritariamente de la Comunitat», indicó el productor de una propuesta escénica que pronto aparcará su alegría en la capital.