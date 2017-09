El Principal «forja conciencias» con 'La vida es sueño', el clásico de Calderón de la Barca Carles Alfaro, Vicente Fuentes, Alejandro de Saá y Enric Benavent, ayer, en el Principal. / irene marsilla El valenciano Carles Alfaro dirige por primera vez con esta adaptación un montaje en el escenario de la calle Barcas N. CAMACHO VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:55

El teatro Principal de Valencia abre este jueves la temporada con 'La vida es sueño [vv. 105-106]', el clásico de Calderón de la Barca que, en esta ocasión, pasa por las manos del valenciano Carles Alfaro para subir a las tablas del escenario de la calle Barcas.

Alfaro, que ha contado con la colaboración de Eva Alarte, trabaja por primera vez como director en el Principal. «Es un símbolo preocupante, no únicamente por mi, sino por otras compañías valencianas», aseveró Alfaro, para quien «había un aislamiento en esta ciudad de lo que pasaba por el mundo». No obstante, y como si de un cirujano se tratara, el dramaturgo disecciona los versos de uno de los clásicos de la literatura para «forjar conciencias». «Es una adaptación, no una creación. El 98% de versos son de Calderón», afirmó.

El reparto de la obra está compuesto por sólo cuatro actores: Vicente Fuentes, Alejandro Saá y los valencianos Enric Benavent y Rebeca Valls. Fuentes aseguró ayer durante la presentación que se trata de una obra que plasma «una revelación del yo absoluto, con palabras sísmicas, que gozan de una gran vitalidad y que forjó la conciencia de su época y la sigue forjando».

'La vida es sueño [vv. 105-106]' es una coproducción de la Diputación de Valencia, Moma Teatre y Teatros del Canal. Además, cuenta con una ayuda del Instituto Valenciano de Cultura. La obra permanecerá sobre las tablas del Principal hasta el 7 de octubre.