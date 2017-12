Las primeras compras de arte de Cultura 'Run', del artista Xisco Mensua. / LP Lienzos, fotografías y esculturas se emplearán en las futuras exposiciones del Consorcio de Museos La conselleria adquiere 33 piezas de creadores valencianos MARTA BALLESTER VALENCIA. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:30

La Conselleria de Cultura ha comprado 33 obras de artistas valencianos con una inversión que asciende a los 512.853,65, siguiendo la propuesta de la comisión de expertos e integrada por especialistas del ámbito cultural. Se trata de la primera adquisición comandada por José Luis Pérez Pont.

Cultura ha apostado por un perfil de artístas jóvenes, entre los 40 años, relacionados con el arte contemporáneo a través de la pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, murales o técnicas mixtas. Algunos son creadores emergentes y otros cuentan con una reconocida trayectoria en la Comuntiat. La administración, además, no sólo ha valorado la calidad de las obras, sino también ha asumido criterios de equilibrio territorial y de género. Se han comprado piezas de 16 hombres, 15 mujeres y dos de proyectos colectivos. 11 artistas proceden de Castellón, nueve son artistas de las comarcas de Alicante y 13 de las de Valencia. Este fondo artístico crea una demanda agregada en el mercado del arte valenciano, incrementa el patrimonio de la Generalitat y permitirá programar futuras exposiciones, coordinadas por el Consorcio de Museos.

Algunas de las obras adquiridas son: 'S/T', de Amparo Tormo; 'Serie Pensadores #4: J. Joyce, A. Valente, W. Benjamin', de Ana Teresa Ortega; 'Horizonte diagonal / Reparando el horizonte de oro', de Anna Talens; 'Limbo económico en tres actos', de Art al Quadrat; 'A Darwinian Point of View', de Ernesto Casero; 'La casa y la voluntad de resistir', de Mariel Domènech; 'ATLAS', de Nelo Vinuesa; 'À la victoire de...', de Tania Blanco; 'El boslón de las palabras, de la serie: cuando las palabras desaparecen', de Teresa Cebrián; 'Ecuestre', de Fermín Jiménez Landa; ''3Dsoundprinter_Plastic Bag', de Hugo Martínez-Tormo; 'Run', de Xisco Mensua; 'Trazos de una voz', de Mery Sales; 'Space before space', de Agustín Serisuelo; 'Prontuario #3', de Bleda y Rosa; 'Tres en uno (Un despiece del azar)', de Joël Mestre; '3389', de Jorge Bulve; 'El valor de les paraules', de Mar Arza; 'Madriguera #9. Proun', de Xavier Arenós; 'Mirar cap al sud. A la memòria de Sudani', de Sebastián Miralles; 'Be careful what you wish for...', de Xavier Montsalvatje, y 'Cercanías', de Pilar Beltrán entre otras.