«Presento a la Indiana Jones en femenino» La periodista y escritora Tatiana Roig. / TXEMA RODRÍGUEZ La valenciana descubre el próximo día 29 en la SGAE su primera novela, 'África Lo Bue', un viaje personal por el continente africano Tatiana Roig Periodista MARTA BALLESTER VALENCIA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:32

Periodista valenciana con «mucha imaginación». Así se define Tatiana Roig. Por ello era de esperar que diese el salto de los artículos periodísticos a la novela de ficción. El próximo día 29 presenta su primer libro en la SGAE, 'África Lo Bue', donde una mujer inspirada en Indiana Jones se enfrentará a cientos de aventuras por el continente africano. La sobrina de la sempiterna cantante caboverdiana Cesária Évora, realiza así un homenaje a su familia y a su tierra querida, África. Esta historia, que deja la puerta abierta a una futura continuación, invita también a realizar un viaje personal para encontrar lo que realmente desea cada uno y ser feliz. La historia junto a la portada dibujada por Elena Pancorbo, joven ilustradora valenciana de referencia, consiguieron agotar todos los ejemplares llevados la Fira del Llibre.

-Primera novela. ¿Cómo nace el proyecto?

-Nace en 2012, de un día que iba corriendo por el parque y sentí esa necesidad imperiosa de escribir. Me vino una historia a la cabeza y cuando la plasmé en una libreta me di cuenta que necesitaba un ordenador porque fluían a borbotones las palabras. La fui estructurando por capítulos sin saber cómo iba a acabar. Soy de esas personas que no les gusta saber cómo van a terminar las cosas. Me deje llevar para que me sorprendiera a mí también. Es emocionante sentir la tensión hasta que escribes la última página.

-¿Quién es África Lo Bue?

-Es una joven arqueóloga valenciana, cuyos padres -veterinarios en África- han desaparecido. Ella está cansada de su vida rutinaria pero no hace nada por cambiarlo, que es un poco lo que nos pasa a todos. Hasta que le ocurre algo que le cambia la vida completamente.

-Protagonista en femenino, ¿se trata de una reivindicación a la mujer del siglo XXI?

-Con 'África Lo Bue' presento a la Indiana Jones en femenino. Desde pequeña me han encantado las historias del profesor arqueólogo que está investigando misterios por todo el mundo y le pasan mil aventuras. Tiene mucho de él pero en mujer, porque nosotras también vivimos aventuras, somos protagonistas de historias y hacemos hallazgos de calado importante. Se tiene que visibilizar ese papel de la mujer. En la obra se enfrentará a misterios faraónicos, huidas trepidantes por África, al enamoramientos...

-Vuelve a sus raíces africanas, ¿significan tanto para usted como para la protagonista?

-Hago un homenaje a la tierra de mis ancestros. África es un continente que me fascina y en el que he estado en numerosas ocasiones por mi familia materna, que es de allí. Me sentía segura escribiendo sobre él porque tenía un 'feedback' para describir esos paisajes, amaneceres y sonidos tan peculiares. Sabía que podía trasmitir todo eso que despierta en mí cuando la visito. Además, mi marido llamó a mi hija casualmente -porque yo escribí la obra de jovencita- igual que la protagonista, África. Como ocurre en el libro, al final todo guarda una relación misteriosa.

-¿Qué importancia tienen las pisadas de la gente en la obra?

-Esto es una peculiaridad de la novela. Yo quería dotar al personaje de algo genuino, porque de normal cuando leemos novelas se describe la mirada de los personajes, la sonrisa o la personalidad, pero África se fija en la pisada. No en los pies, como elemento fetiche, pero sí en la manera de caminar y lo que connota es pisada. Analiza su timbre, si es liviana, pesada o crujiente, y con ello compone la personalidad de la gente. Yo de pequeña sabía quien estaba entrando en casa a través del primer paso que daban.

-¿Qué mensaje deja tras estas páginas?

-Es un libro que invita a la reflexión, para que cada uno analice la vida que tiene. Pero también es una llamada al cambio. A veces hay que arriesgar y coger trenes para llegar a la última parada de la vida, que es la felicidad. Y esta es la decisión que toma la protagonista. Este libro no es sólo un viaje físico por el continente africano, sino también un viaje interior y personal.

-¿Le ha resultado difícil publicar en la Comunitat?

-Hoy en día publicar es muy complicado. Tengo muchos compañeros periodistas que escriben muy bien pero se han tenido que autopublicar. Yo he tenido mucha suerte porque tras enviarla a varias editoriales al final obtuve respuesta. Me decanté por Chiado, que es extranjera, porque fue la primera y porque son portugueses, y de donde es mi familia, Cabo Verde, es una excolonia portuguesa y mi abuela vive en Lisboa. Era una manera de cerrar el círculo y el homenaje.