Unos Oscar que suenan a 'La, La, Land'

'La La Land', una oda a la época de oro de los grandes musicales de Hollywood y al sueño de muchos de llegar a la fama, parte como gran favorita a los premios Oscar de la madrugada del domingo al lunes. La cinta del joven director Damien Chazelle, en la que Hollywood se celebra a sí misma, busca la más codiciada de las estatuillas en 14 categorías, la misma cantidad que tuvo 'Titanic' (1997) y 'All About Eve' (1950). La votación de los más de 6.000 miembros de la Academia cerró el martes y todo indica que la comedia musical debe dominar la lista de premiados.

La ceremonia comenzará a las dos de la madrugada (horario peninsular español) en un evento que todo indica que estará sazonado con discursos contra el presidente Donald Trump y que tratará de dar una vuelta a la página de la polémica racial de los últimos dos años, esta vez con seis actores negros nominados. La alfombra roja y las barreras a su alrededor eran protegidas con plástico ante la tormenta que está previsto que caiga en Los Ángeles este domingo.

Favorita musical

"El mundo Technicolor... me llamó para estar en esa pantalla", dice el tema inicial de 'La La Land', en el que todos aquellos soñadores que buscan su gran oportunidaden la millonaria industria del cine bailan y cantan en una autopista congestionada de Los Ángeles. Entre ellas está Mia, interpretada por Emma Stone, quien recibe un portazo tras otro en las audiciones, pero al final llega a la fama sacrificando su amor por Sebastian, Ryan Gosling, que por su parte sólo piensa en abrir su propio club de jazz. En el medio del objetivo final hay amor, besos, risas, llanto, tristeza... Todo el cóctel de una comedia romántica, con música, baile y muchas referencias al viejo Hollywood.

Y esa adulación no pasa desapercibida. El sitio Gold Derby pronostica que triunfará en 10 categorías, incluida mejor película, director, actriz, banda sonora y canción original. Sería una menos que el récord que comparten 'Titanic', 'Ben-Hur' (1959) y 'El señor de los anillos: El retorno del rey' (2003).

Stone, que ha dominado la temporada de premios, debe llevarse así su primer Oscar desde que a los 14 años convenció a sus padres de abandonar la escuela y mudarse a California para convertirse en actriz. Toda una historia 'La La Land'. Sólo perdió el Globo de Oro ante la francesa Isabelle Huppert, también nominada al Oscar por 'Elle', que narra la historia de una víctima de violación buscando a su agresor. "Si no gana, es porque hace parecer [su papel] muy fácil (...). A la gente le gusta ver actuación y con ella no lo ves, es lo que la hace tan fantástica", explicó el editor en jefe del semanario The Hollywood Reporter.

Con ellas compite Natalie Portman, que encarnó a la ex primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy en la 'biopic' del chileno Pablo Larraín; y Meryl Streep, que amplió a 20 su récord de nominaciones por 'Florence Foster Jenkins'. Ruth Negga completa la lista por 'Loving'.

Actores

Tal vez una de las categorías más difíciles de predecir es la de mejor actor. En las proyecciones, Gosling está fuera. La carrera se decide entre Casey Affleck y Denzel Washington. El primero, por su papel en el desgarrador drama 'Manchester cerca del mar', en el que interpreta a un perturbado y solitario conserje, que debe enfrentar su trágico pasado al volver a su pueblo natal para cuidar a su sobrino tras la muerte de su hermano. El segundo, por 'Fences', de la que también fue director. Washington, ganador de dos Oscar, interpreta a un hombre que intenta criar a su familia en la década de 1950 mientras enfrenta el fracaso que fue su vida.

Junto a Washington, y tras la polémica de los #OscarsSoWhite (Oscars demasiado blancos) que llevó a llamadas al boicot contra la Academia, fue nominada su coprotagonista Viola Davis, así como Octavia Spencer por 'Figuras ocultas', que cuenta la historia de tres matemáticas afrodescendientes que fueron claves en el arranque del programa espacial estadounidense. Mahershala Ali y Naomi Harris buscan el galardón por su trabajo en 'Moonlight', la historia de un niño homosexual que se hace hombre entre las drogas y la pobreza de Miami. El filme tiene ocho nominaciones, incluidas la de mejor película y dirección para Barry Jenkins.

'Manchester frente al mar' también opta a la mejor película, junto a 'La llegada', 'Un camino a casa', 'Figuras ocultas', 'Hasta el último hombre' y 'Comanchería'.

En la exigua representación latina están el mexicano Rodrigo Prieto, por la fotografía de 'Silencio'; el aclamado Lin-Manuel Miranda, por la canción de 'Moana'; y el español Juanjo Giménez por su corto 'Timecode'.