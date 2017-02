Casey Affleck, un genio a la sombra

No es el famoso de los dos. De hecho, es posible que sea el propio Casey Affleck (Falmouth, Massachusetts, 1975), con ese aspecto de hippie despreocupado y la voz rota que marca a todos sus personajes, quien se empeña en no alcanzar el estatus de estrella que su hermano Ben tan bien ha sabido rentabilizar.

A años luz de las limitadas dotes interpretativas del nuevo Batman, 'Manchester frente al mar' vuelve a confirmarlo como un valor al alza -acaba de recibir el Globo de Oro al mejor actor dramático-, algo sorprendente teniendo en cuenta que ya calza 41 años. "Mi relación con mi oficio y esta industria ha sido y es, cómo decirlo, ambivalente. O no. Sólo me presto a participar en su juego cuando me interesa. El resto del tiempo prefiero estar al margen y huir de las obligaciones de su maquinaria. Lo único que me preocupa es intentar hacer bien mi trabajo", decía hace un año en una entrevista concedida a Fotogramas para promocionar 'Triple 9'. Y lo cierto es que lo consigue.

Tres años menor que su hermano, Casey Affleck compaginó sus estudios con trabajos esporádicos en la televisión, hasta que debutó en 1995 en 'Todo por un sueño', una comedia de humor negro dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Joaquin Phoenix, que a la postre se convertiría en su cuñado -el año pasado Summer Phoenix y Casey Affleck anunciaban su separación-, y Nicole Kidman, donde daba vida a un sociópata adolescente.

Durante esta primera etapa, su trabajo está marcado por pequeños papeles de secundario tanto en películas independientes como 'Persiguiendo a Amy' (Kevin Smith, 1997) y de mayor calado como 'El indomable Will Hunting', coescrita por su hermano Ben y el amigo de ambos Matt Damon. También participaría en grandes producciones como 'Ocean's Eleven' (2001), la primera entrega de una trilogía a la que continuó abonado.

Un año más tarde, Casey Affleck da su primer paso detrás de las cámaras, al escribir, junto a Gus Van Sant y Matt Damon, 'Gerry', un filme acerca de dos chicos que se pierden durante una excursión en el desierto.

El cobarde

Su carrera empieza a despuntar en 2007. Un 'western' titulado 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford', en el que da la soberbia réplica a Brad Pitt, le coloca por vez primera en la quiniela para los Oscar y los Globos de Oro al mejor actor de reparto. El director de la cinta, Andrew Dominik, llego a decir que el de Massachusetts fue tan idóneo para el papel en parte porque, al igual que Robert Ford, "sabe lo que es vivir a la sombra de alguien", en clara referencia a Ben Affleck.

Casey Affleck, caracterizado como Robert Ford.

Este hecho no ha sido obstáculo para que ambos hermanos hayan colaborado en multitud de ocasiones. Más allá de 'El indomable Will Hunting', ambos han compartido escena en películas como 'Persiguiendo a Amy' (1997) e incluso se puso a las órdenes del mayor en 'Adiós pequeña, adiós' (2007).

En 2010 Casey Affleck se pone en la piel de un asesino en serie en 'The Killer Inside Me'. Se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre. Fue recibida en Sundance con críticas debido a la violencia explícita que exhibía. Precisamente ese mismo año, el pequeño de los Affleck era demandado por acoso sexual, un asunto que se solucionó extrajudicialmente. También es el año en el que dirige su primera cinta 'I'm Still Here', un falso documental que recogía la incipiente carrera musical de su amigo Joaquin Phoenix como rapero. Original pero fallida, el documental dejó para la posteridad imágenes tan hilarantes como un Joaquin Phoenix totalmente pasado de rosca en un talk-show estadounidense.

Brillante y descorazonadora, 'Manchester frente al mar' es una nueva oportunidad para descubrir a un genio de la interpretación que en esta ocasión hace el papel de un fontanero que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano ha fallecido.