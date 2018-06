Premios Nobel y Rei Jaume I exigen que se invierta el 2% del PIB en ciencia Premios Nobel y galardonados con los Rei Jaume I impulsaron ayer el manifiesto por la ciencia, la innovación y el emprendimiento. / j. monzó Los expertos, reunidos en Valencia, reclaman a políticos y empresarios que se comprometan con una «financiación estable al margen de los cambios de Gobierno» NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 5 junio 2018, 00:34

La reivindicación no es nueva en la declaración de esta edición de los Premios Rei Jaume I cobra mayor fuerza si cabe no sólo porque está avalada por los 18 Nobel que estos días visitan Valencia sino también por los reconocidos en todas las ediciones de los treinta años de los premios.

Así, el manifiesto de 2018 es un claro tirón de orejas a los políticos y a los empresarios. Los investigadores reunidos en Valencia reclamaron ayer que se destine el 2% del PIB a la ciencia «antes de 10 años al margen de los cambios de Gobierno y de los ciclos económicos».

Los distinguidos en ediciones anteriores con los Premios Rei Jaume I han tomado por primera vez la palabra para pedir con vehemencia que la investigación obtenga un respaldo de todas las instituciones. No sólo reclaman a los gobernantes, sino que exigen que dos tercios del total de la financiación lleguen de la iniciativa privada.

El jurado de los Jaume I dará hoy a conocer los nuevos distinguidos con los reconocimientos

En este sentido, los expertos recordaron que la crisis económica «cercenó la financiación de la ciencia con consecuencias cuyo alcance aún no se ha manifestado en toda su amplitud». Afirmaron que «la tenacidad de la comunidad investigadora y los trabajos iniciados en épocas de cierta bonanza alimentan aún numerosas publicaciones por un simple efecto de inercia». No obstante, criticaron que «la financiación no cubre todavía las necesidades» y que «otros países de nuestro entorno han reaccionado incrementando en lugar de reducir el gasto en I+D+i, porque lo consideran esencial para ganar competitividad y garantizar un progreso constante, sostenible e inclusivo».

La encargada de leer el manifiesto fue la premiada con el Rei Jaume I en la categoría de Economía, Carmen Herrero. Ella verbalizó unas reclamaciones que, según los investigadores, son «inaplazables». Entre ellas, el tan ansiado Pacto de Estado por la Ciencia entre los políticos y otras entidades públicas y privadas «para conseguir un compromiso de financiación estable en I+D+i que permita ejecutar el 2% del PIB».

Asimismo, resaltan la obligación de crear un órgano de gestión y evaluación de la investigación y el desarrollo «realmente independiente de los Gobiernos que funcione con criterios profesionales de excelencia; que promueva la reducción de la burocracia y la flexibilidad en la ejecución del gasto que proporcione seguridad jurídica a los centros en materia tributaria; y que mejore la dotación de personal especializado». Todo ello para impulsar «la contratación de investigadores de gran prestigio» y fomentar «la cultura científica». Finalmente, exigen «el fomento de una mayor participación empresarial en las actividades de investigación», que «se han visto resentidas últimamente, así como del emprendimiento innovador». Para ello, recuerdan que se puede lograr «mediante la reducción de las trabas administrativas, los incentivos a la colaboración ciencia-empresa y el ofrecimiento de facilidades para las firmas de nueva creación.

Los 18 Premios Nobel reunidos en Valencia deliberarán hoy junto a profesionales y expertos para seleccionar a los galardonados con los Rei Jaume I, las distinciones mejor dotadas del país con 100.000 euros por premio. Hoy se conocerá a los premiados en las categorías de Investigación Básica, Economía, Protección al Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Medicina Clínica y Emprendedor.