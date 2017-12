Portadas de los libros más vendidos de la semana del 26 de noviembre al 1 de diciembre

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.

En ficción: 'El fuego invisible' (Javier Sierra), 'Origen' (Dan Brown), 'Patria' (Fernando Aramburu), 'Eva' (Arturo Pérez-Reverte) y 'Niebla en Tánger' (Cristina López Barrio). En no ficción: 'Sapiens. De animales a dioses' (Yuval Noah), 'Oriente Medio, Oriente roto' (Mikel Ayestaran), 'La alegría de cocinar' (Karlos Arguiñano), 'Decir no no basta' (Naomi Klein) y 'Felices' (Elsa Punset.