La policía británica investiga a Kevin Spacey Kevin Spacey, en febrero de 2016. En la imagen inferior, la actriz Paz de la Huerta. / Reuters Le acusan de una agresión sexual en Londres mientras la actriz Paz de la Huerta denuncia que Weinstein la violó dos veces ÁLVARO SOTO MADRID. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:59

El cerco se estrecha sobre Kevin Spacey. La Policía británica anunció ayer que ha abierto una investigación contra el actor por una agresión sexual ocurrida en Londres, mientras un actor que pidió el anonimato le acusa de abusos. Además, varios miembros del equipo de la serie 'House of Cards' aseguran que el intérprete, ganador de dos Oscar, manoseaba a sus compañeros de rodaje.

El incidente de la capital británica ocurrió, supuestamente, en 2008, cerca del teatro Old Vic, que Spacey dirigió entre 2004 y 2015, en el barrio de Lambeth. Según informó ayer el tabloide 'The Sun', el denunciante, que en el momento del suceso tenía 23 años y aspiraba a convertirse en actor, acudió al apartamento que tiene el artista en la ciudad para tomar una copa y recibir consejo. Allí fumaron marihuana y el joven se desmayó. Cuando recuperó la consciencia, encontró a la estrella de Hollywood abusando de él. La víctima se marchó del piso precipitamente y Spacey le dijo que «no tenía que contar a nadie» lo que había ocurrido.

Además del caso londinense, otros dos frentes se han abierto para el actor. La cadena norteamericana CNN entrevistó a ocho empleados de 'House of Cards' que relataron detalles escabrosos del comportamiento «depredador» del intérprete. Según detalla AFP, un exasistente de producción dijo que Spacey le agredió sexualmente cuando viajaban juntos en un coche y más tarde, en su tráiler, durante la grabación de las primeras temporadas. «No tengo dudas de que esta conducta depredadora era una rutina para él. Aquel era un ambiente tóxico para jovencitos que tenían que interactuar con él en el equipo, para el elenco o para los extras», asegura este trabajador. «Spacey ponía sus manos en mí de una manera extraña», con masajes en los hombros o tocándole el estómago «de una manera rara», dijo otro miembro del equipo.

«Jugaba a la lucha con los miembros del equipo para poder tocarlos», añadió una tercera entrevistada, que vió cómo estrechaba la mano de los compañeros, se la agarraba, se la llevaba a su entrepierna y después tocaba la entrepierna de ellos. «Los hombres con los que he trabajado me confesaron que se sentían muy incómodos», reiteró esta empleada.

La productora de 'House of Cards', Media Rights Capital, reconoció que conocía un episodio ocurrido en 2012, cuando un miembro del equipo denunció haber sido el objetivo de un comentario y de un gesto inapropiado por parte de Spacey. Los productores aseguran que el incidente se resolvió «sin demoras» y que el actor acudió a un «proceso de capacitación» para gestionar este tipo de conductas.

La cadena Netflix y la productora han anunciado la paralización del rodaje de la sexta temporada de la popular serie. En 'House of Cards', Kevin Spacey interpreta a un presidente de Estados Unidos sin escrúpulos, capaz de todo por mantenerse en el poder.

Pero el escándalo londinense no fue el único que le estalló ayer al actor. Otro intérprete relató bajo anonimato en la revista Vultura que en 1981, cuando tenía 12 años, conoció a Spacey, que había cumplido los 22, en un taller de teatro. Dos años después iniciaron una relación sexual y, cuando tenía 15, Spacey intentó violarlo, pero el adolescente lo apartó por la fuerza. «Diría que es un pedófilo y un depredador sexual», dijo este hombre, que se sumó a la primera acusación, la del actor Anthony Rapp, que confesó que el protagonista de 'American Beauty' intentó mantener relaciones con él cuando tenía 14 años. El comediante mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana también acusaron al actor.

Las denuncias por abusos sexuales están destapando las cloacas de Hollywood. Fue el 'caso Weinstein' el que desveló lo que hasta entonces era un secreto a voces y ayer, de nuevo, el prestigioso productor volvió a ser el centro de una grave acusación. La actriz norteamericana de origen español Paz de la Huerta, conocida por su participación en la serie 'Broadwalk Empire', aseguró que Harvey Weinstein la violó en dos ocasiones.

En octubre de 2010, relató De la Huerta, tras una fiesta, Weinstein se ofreció a llevarla a casa, ya que los dos vivían en el mismo barrio de Nueva York. Weinstein insistió en subir al piso de la actriz para tomar una copa y allí le quitó el vestido y la forzó a mantener relaciones sexuales. «Sentí miedo, no fue consensuado, todo pasó muy rápido. Entró dentro de mí y cuando terminó, me dijo que me llamaría», recuerda De la Huerta. Los hechos se repitieron el 23 de diciembre, cuando el productor acudió a su apartamento y supuestamente la violó de nuevo. «Fue repugnante, es un cerdo», dijo la protagonista de 'Broadwalk Empire'.

Desde las primeras revelaciones, 94 mujeres han afirmado que el productor las acosó o abusó de ellas y 14 aseguran haber sido violadas. Weinsten, que está en tratamiento, insiste en que las relaciones fueron consentidas. Además del productor, estrellas como Dustin Hoffmann o el director Brett Ratner han sido también acusadas por su conducta sexual.