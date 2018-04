Del plató de 'Got Talent' a las librerías El ganador de 'Got Talent', César Brandon, ayer en LAS PROVINCIAS. / j. monzo El ganador del concurso triunfa con su obra 'Las almas de Brandon' con «versos del siglo XXI» sobre 'Juego de Tronos', Whatsapp o Pokémon | César Brandon se enorgullece de «culturizar la caja tonta» MARTA BALLESTER Sábado, 14 abril 2018, 00:47

Educado socialmente por la «rigurosa y cariñosa» Universidad de Mamá, Papá, hermanos, algún que otro profesor del Colegio Español de su ciudad natal de Malabo y sus cuatro años en Ceuta, César Brandon se siente orgulloso de haber «culturizado la caja tonta» llevando la poesía al 'prime time' y por ende, a millones de casas.

«De niño era de los que nunca prestaba atención y miraba a las musarañas, pero era porque mi cabeza no paraba de inventar historias», confiesa Brandon a LAS PROVINCIAS. Fue al ganar un concurso literario de estudiantes cuando decidió sacarlas de su mente y ponerse realmente a escribir. Siempre eran relatos cortos a los que la rima invadió para en 2013 transformarlos en poemas.

«Las redes sociales eran mi escaparate y el de cientos de escritores con muchísimo talento pero sin armas para darse a conocer al público. Pero estaba cansado de no llegar a tanta gente como a la que me gustaría, porque sentía que tenía algo que decir», relata. Fue este el punto de inflexión que haría que su vida cambiase por completo. «Decidí entonces presentarme a 'Got Talent' España con una poesía para ver si la televisión visibilizaba a un creador de historias como servidor», añade.

Le bastaron tres minutos en el plató para conquistar a un país entero que le proclamó como campeón el miércoles. «Parecía una locura porque no estamos acostumbrados a ver algo así en la parrilla. Pero la verdad siempre triunfa. Espero haber aportado a los espectadores un poco de realidad y diversidad dentro de lo que es la televisión», manifiesta.

Como dice Brandon, «la gente necesita de historias», por ello se aventuró a autoeditar su propio libro. «El mundo editorial está muy difícil, sino hubiese salido en pantalla nadie me leería», asegura. Pero lo cierto es que ahora se han disparado las ventas de 'Las almas de Brandon', un ejemplar «sin tapujos ni censuras» lleno de «versos del siglo XXI con un lenguaje muy actual». Se pueden leer textos de Juego de Tronos, Whatsapp, Pokemon, Ikea o de hasta los anuncios interminables de Atresmedia . «El libro es tan real, es tan yo, que es un caos», bromea. También hay espacio para reflexiones más profundas sobre el amor, la soledad, el olvido, la vida o la muerte. Porque detrás del poeta televisivo «hay mucho más», hay un autor que sueña con escribir series, películas y más relatos. «No pongo barreras a ningún género literario porque cualquiera es bueno para contar historias». De momento con esta obra «me desnudo para que en un futuro mis hijos o nietos sepan quien soy yo», concluye Brandon.