Plácido Domingo renueva su compromiso con Valencia Plácido Domingo en su camerino durante un descanso del concierto de Cor de la Generalitat. / m.molines El tenor presidirá la comisión de mecenazgo del Palau de les Arts en su nueva etapa tras la dimisión del intendente Davide Livermore REDACCIÓN/EP VALENCIA. Domingo, 24 diciembre 2017, 00:49

El tenor Plácido Domingo acepta la propuesta del conseller de Cultura, Vicent Marzà, para presidir el Consejo de Mecenazgo del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia en su nueva etapa tras la dimisión del que fuera intendente-director artístico, Davide Livermore. Domingo recibió la oferta del titular de Cultura en un encuentro reciente, cuando precisamente este pasado viernes, ambos coincidieron en el concierto conmemorativo del Cor de la Generalitat Valenciana que dirigió el artista.

El objetivo del Consell es que el nuevo Consejo de Mecenazgo sea «un motor real de dinamización económica de Les Arts», para lo que Marzà alegó que «Plácido Domingo es una carta de presentación y representación importantísima de cara al mundo, porque es un referente de excelencia», según informaron ayer desde la Conselleria.

El organismo que presidirá el tenor es uno de los de nueva creación dentro de la renovada estructura del Palau de Les Arts a raíz de la modificación de los estatutos, que fue aprobada por el Patronato de la Fundación el pasado 13 de diciembre, una semana después de la salida de Livermore por «trabas administrativas». Arrancó así el concurso para seleccionar al nuevo director artístico, para el que el Patronato busca a una persona que acredite «experiencia en la gestión escénica internacional, conocimiento del sector y proyecto artístico».

El propio Domingo confesaba en una entrevista a LAS PROVINCIAS esta semana, que él mismo se ha ofrecido para recomendar el nombre de algunas personas para el cargo. Para el tenor también es fundamental que la dirección artística la ocupe un profesional con experiencia. «Esta tarea no se aprende de la noche a la mañana. Conozco a personas que tienen 30 años y están capacitadas para dirigir un teatro, pero porque han vivido el mundo de la ópera desde siempre», alegó el recién nombrado presidente de la comisión de mecenazgo de la entidad. «Yo me brindo para ofrecer toda mi ayuda a Cultura porque a mí me encanta Les Arts», apuntó.

Y es que tal como relató en dicha entrevista, «con la ciudad de Valencia tengo una relación especial que arranca incluso antes de que naciera el Palau de les Arts». Domingo cantó opera en el teatro Principal en la década de los 70 y 80 y representó una antología de la zarzuela en la plaza de toros de la capital del Turia. «Mi amor por esta tierra es muy grande y en este momento más», expresó, ya que cabe recordar que acaba de interpretar su décimo papel en el coliseo valenciano como marqués de Posa en el 'Don Carlo' de Verdi y anteanoche dirigió al Coro de la Generalitat Valenciana en un concierto para conmemorar el trigésimo aniversario del mismo.

Al cantante le encanta poder seguir entregándose al público valenciano a sus casi 77 años. «Siento que me quieren y yo les respondo intensamente. Por eso mientras siga cantando o dirigiendo vendré por el coliseo esté quien esté al frente salvo que venga un director que por las razones que sea diga 'no, no quiero a Plácido' y entonces se las vería con el público», bromeó.

Con Livermore Domingo no había hablado de los proyectos para la temporada 2018-2019 por tener el calendario ocupado. Precisamente este motivo le impediría también asumir la dirección artística, «si Livermore tenía salidas puntuales de Valencia, yo estoy fuera prácticamente todo el año», declaró después de que Marzà manifestara hace dos semanas en la presentación de los nuevos estatutos su preferencia porque este cargo lo ocupara el propio Domingo, «una persona importantísima» con la que subrayó que la Generalitat cuenta para buscar «lo mejor para el Palau de Les Arts».

Sin embargo, finalmente ocupará el puesto al frente del Consejo de Mecenazgo, un nuevo órgano para aumentar la participación privada en el coliseo a través del cual Domingo renueva su compromiso con la ciudad de Valencia. Hace cinco días en dicha entrevista a este medio ya avanzó que se veía en «cualquier puesto que estuviese ligado con Les Arts». Y así ha sido.