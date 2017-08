Plácido Domingo Jr.: «En el colegio me llamaban 'jodido lunes'» Relajado. «Lo más importante es hacer lo que te gusta». / kike flores El hijo del tenor lanza su primer disco como cantante, 'Latidos'. «Y preparo la gira por España de un musical que he escrito sobre un vampiro» ISABEL URRUTIA CABRERA Lunes, 21 agosto 2017, 11:27

Creció a la sombra de un coloso de la ópera que le enseñó a jugar al fútbol y le daba coscorrones cuando se los merecía. «Como cualquier padre, ja, ja. Mis hermanos y yo siempre hemos tenido una relación muy natural y cariñosa con él. No vemos a la gran figura, sino a la persona». Así habla el segundo hijo del tenor, Plácido Domingo Junior, un nombre que se prestaba a bromas fáciles en el colegio. Le tocó pasar sus «malos tragos», pero no se achantó. Ahora saca su primer disco, con clásicos hispanos como 'Sabor a mí', 'Perfidia' o 'Bésame mucho'.

- 'Latidos' es su primer disco como cantante, pero usted ya hizo su pinitos hace mucho.

- Sí, a los 10 años o así... Hice de pastorcillo en la ópera 'Tosca', je, je. Tanto en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona como en la versión fílmica que se hizo en Roma. Mi escena se rodó de madrugada, a orillas del Tíber, y tenía que pasearme por ahí, con el agua hasta las rodillas. Y eso, después de tres horas en la peluquería, porque me hacían la permanente para los ricitos...

- Qué dura es la ópera, ¿eh?

- No te lo puedes ni imaginar. Requiere una disciplina bestial. Hay que volcarse de lleno y hacer muchísimos sacrificios.

- Y usted...

- Nunca tuve esa disciplina. Siempre he tenido facilidad. Mi padre se enfadó muchísimo al ver que, con 17 años, yo me sentaba al piano, componía y... no sabía ni leer ni escribir música correctamente. Por eso, me puso un tutor particular durante seis meses para que aprendiera. Me machacó pero, al final, se me quedó todo grabado.

- No se puede quejar. Le ha ido muy bien como arreglista, compositor y productor.

- Sí, sí.

- ¿Y cómo así le ha dado ahora por coger el micrófono?

- ¡Porque me encanta!

- ¿Ya tiene el visto bueno de Plácido Domingo Senior?

- Fue el primero en animarme. Todo vino a raíz de unas canciones que compuse con letras de poemas de Juan Pablo II. Mi padre estaba muy liado y me pidió que se las grabara cantadas para coger el estilo rápidamente. Lo hice yo mismo y, oye, le gustó mucho. Eso me dio moral.

-Por cierto, ¿por qué no le ha puesto a su hija mayor Plácida?

- ¿Quéeeee?

- Es una tradición familiar, ¿no?

- Ya, ya... Hombre, te confieso que me hubiera gustado ponerle Paloma Plácida Domingo pero, en serio, hubiera sido una cruz.

- ¿Usted cree?

- Te lo digo yo, que me llamaban en el colegio 'jodido lunes'.

- Duro.

- Es que lo ponía en bandeja. ¿Qué le vamos a hacer? Pasé mis malos tragos.

- ¿Usted dónde tiene casa?

- Pues voy a pasar una temporada en Madrid. Estoy preparando un musical que estará de gira por España en 2018. Se titula 'Vlad' y es la historia romántica de un vampiro.

- No para...

- Inspiración no me falta, pero hay que trabajarla.

- De volver a nacer, ¿qué le gustaría ser?

- Piloto de carreras o de avión.

- ¿Por la velocidad y las alturas?

- Síiiii. ¡Me apasionan!