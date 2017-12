Pilar Urbano: «Felipe VI antepuso la Corona pero está destrozado por el caso Nóos» La autora y periodista valenciana Pilar Urbano. / jesús signes La periodista valenciana detalla en la novela 'La pieza 25' la actuación de la justicia y el Estado ante la imputación de la infanta Cristina M. BALLESTER VALENCIA. Martes, 19 diciembre 2017, 00:23

Escrita como un thriller pero basada en una «escalofriantes realidad». Así es el nuevo libro de la periodista Pilar Urbano, 'La pieza 25', donde recrea su propio «sumario reducido» del caso Nóos. Con las primeras declaraciones sin secretos del juez Castro y la de otros muchos protagonistas narra el papel de la Corona, la justicia y el Estado ante el «complot para salvar a la infanta Cristina».

-¿Qué le llevó a enfrentarse a este laberinto lleno de sombras, que es el caso Nóos?

-Por un lado ver la intachabilidad de la Corona que Juan Carlos I le entrega a Felipe VI abollada, depreciada y manchada de corrupción por tráfico de influencias. Y, por el otro, ver cómo se mancillaba la independencia de la justicia viendo que no es para todos igual. Decidí investigar desde dentro hablando con los propios protagonistas, pero sobre todo con el juez Castro que habla sin secretos por primera vez.

-Después de mantener 64 conversaciones con él, ¿llegan a la misma conclusión?

-Sí, totalmente. La infanta no sólo fue participe a título lucrativo sino que es cooperadora y no solo necesaria sino imprescindible para que su marido pudiese cometer los delitos que ha querido. Urdangarín era la cerradura de la puerta del rey, pero quien abría las puertas era ella. El libro relata los hechos y las pruebas que demuestran que la infanta está absuelta pero no es inocente. Quiero que la gente reflexione. Cristina ha demostrado ser muy inteligente.

-El rey emérito y Felipe VI juegan papeles muy diferentes en la trama, ¿le sorprendieron sus actitudes?

-Ha existido un complot de Estado para salvar a la infanta desde Zarzuela, la Fiscalía General, el Ministro de Justicia y el presidente del Gobierno. Juan Carlos I puede pagar un abogado pero no puede salvar a su hija a cualquier precio. En cambio Felipe VI antepuso la Corona pese a estar destrozado por el caso Nóos y su hermana del alma.

-¿Cree en la justicia después de todo?

-Ha quedado muy malherida porque han sido exculpadas y absueltas personas que no han demostrado su inocencia. Hay que luchar por la transparencia, pero sobre todo por proteger a la justicia, es garante de democracia y no podemos depender de que el juez no tenga miedo y sea horado.