Pedro Duque pide más inversión para poder llegar al planeta rojo

«El hombre podrá llegar algún día a Marte», dijo ayer el astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro Duque. En la estación espacial llevan 20 años preparando los sistemas para que la gente pueda vivir en el espacio, así que solo «falta el último impulso». No pone fecha a este hito dado que, a su juicio, vendrá determinado por el presupuesto y del personal. «A no ser que nos digan cuánto presupuesto hay para empezar a pagar a gente que realmente se dedique a esto, no podremos decirlo. Da un poco de vergüenza que cada treinta años digamos que vamos a tardar treinta años», expresó el científico.

El astronauta de la ESA consideró que llevan muchos años con inversiones importantes «aunque ínfimas para los presupuestos de los gobiernos» y que la tecnología se ha desarrollado bastante, aunque «mucho menos» que en los años 60, cuando existía una competición espacial entre el bloque soviético y el americano.

«Ahora parece ser que podríamos entrar en otra fase de competición más al estilo de los años 60 con la irrupción de China y la India», algo que «quizás dé un impulso a la exploración». Según Duque, España es un contribuyente al desarrollo espacial con un nivel «bastante razonable», aunque «no es el nivel que correspondería con la riqueza del país, pero sí que hay una serie de industrias que han sabido colocarse en nichos tecnológicos y son varios miles de personas las que trabajan en la industria del espacio».

Echando la vista atrás, Duque recordó que de niño quería ir a la Luna: «Como todos los niños quería ser astronauta y me decían ,'bueno, tú español difícilmente lo vas a conseguir', pero el país ha cambiado bastante en muchos casos para mejor». Ahora, matizó, «los niños pueden soñar con ir a Marte y si seguimos en esta línea y, desde luego, si aumentamos muy significativamente el impulso y los presupuestos de investigación y desarrollo en España, podrán hacer su sueño realidad».