Paula Usero, actriz: «En Valencia hay pocas producciones y siempre trabajan los mismos» La actriz valenciana Paula Usero. / lp La intérprete valenciana, que triunfa en la serie 'Velvet Colección', considera que la reapertura de la televisión autonómica arrojará luz al sector NOELIA CAMACHO Valencia Lunes, 20 noviembre 2017, 20:27

La joven actriz Paula Usero ya sabía lo que era triunfar antes de incorporarse al elenco de intérpretes de la serie 'Velvet Colección', la continuación del popular programa que se emite actualmente en el canal de Movistar. Antes había aparecido en la laureada cinta 'El olivo', de Icíar Bollaín, donde compartía cartel con la actriz merecedora del Goya por esta película Anna del Castillo.

Usero, formada en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Valencia, confiesa que los principios no fueron fáciles pero que decidió marcharse a Madrid en busca de una oportunidad que aquí se niega a los recién licenciados. No podía haber tenido más suerte, asegura, ya que, en la actualidad comparte rodaje con intérpretes como Paula Echeverría, Imanol Arias, Aitana Sánchez Gijón o Adriana Ozores.

-¿Qué ha supuesto recalar en 'Velvet Colección'?

-Es como un sueño hecho realidad. Entrar en una serie tan potente, con tantos seguidores y que se ha visto en 150 países, es toda una oportunidad. Sobre todo, por compartir escenas con tanta gente conocida, que te aporta mucha sabiduría.

«Me apetece mucho volver a subirme al escenario. El teatro me da mucha vidilla»

- ¿Cómo es su personaje Inés?

-En la serie han pasado unos nueve años. Inés viene de Alemania con Manolito, el hijo de Pedro y Rita. Se han prometido y vuelven a España a casarse. En Alemania trabaja en un colegio, por lo que es una mujer muy independiente, libre, aplicada, con mucho empeño y mucho corazón. Es muy autosuficiente, aunque por amor lo deja todo para venirse aquí, Esa es la trama principal a la que va a tener que enfrentarse.

-¿Va a seguir en la serie? ¿Habrá segunda temporada?

-Sí, se ha confirmado la segunda temporada. A la productora le gusta contar con los espectadores. Y mi personaje junto con el del actor que interpreta a Manolito van a intentar recoger lo que Rita (Cecilia Freire) y Pedro (Adrián Lastra) sembraron en la serie. Entre todos, guionistas y directores, han creado una muy bonita y pasional historia de amor.

-De la película 'El olivo' a 'Velvet Colección'. ¿Su ascenso ha sido cuestión de suerte, trabajo o empeño?

-Es un poco de todo. No concibo los trabajos sin esfuerzo o sin empeño. Aunque la suerte es un punto importante, estar en el momento, el tiempo y el lugar con las personas adecuadas. Al final, te ven unos ojos, los de los directores de casting y puedes acceder a las pruebas. Yo he tenido mucha suerte porque acabé mi carrera y aproveché el empujón que me dio haber participado en 'El olivo' para marcharme a Madrid, donde hay más oportunidades.

«Acabé la carrera el año pasado y decidí intentar lograr trabajo en Madrid»

-¿En Valencia no hay posibilidades de trabajar?

-El cierre de Canal 9 fue un chasco para todos los profesionales del sector. Las posibilidades quedaron reducidas a cero. Todos los actores, actrices, periodistas ya no veían futuro en la tele de su tierra. Y piensas que si no te vas a la capital no vas a poder a trabajar. Yo decidí intentarlo. Acabé la carrera el año pasado y vi que las opciones de entrar en la tele de aquí no existían, que hay pocas producciones teatrales y en ellas siempre trabajan las mismas personas. Tengo muchísimas ganas que por fin se vaya a reabrir la televisión, parece que ya están en marcha algunas producciones. Creo que ahora se está viendo la luz en el sector.

-Pese a su juventud, es una apasionada del teatro...

-Si. La verdad es que empecé haciendo teatro, hasta hace medio año que lo abandonó por otros proyectos. Te da cosas diferentes. Me apetece mucho volver a subirme al escenario. En Valencia se debería producir más, montajes interesantes y ricos que nos enseñen. El teatro me da mucha vidilla.

-¿Qué más proyectos tiene aparte de 'Velvet'? ¿La podremos ver en otra serie o película?

-Tengo un proyecto para televisión del que no puedo decir nada. Estoy contenta. En la serie, terminamos de grabar el 15 de septiembre, aunque volveremos a rodar la segunda temporada.