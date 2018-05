PAULA DALLI«Una amiga dijo que la 'prota' es muy como yo» Domingo, 20 mayo 2018, 00:40

La polifacética Paula Dalli acaba de estrenarse en la literatura. Ha trabajado como actriz, cantante y presentadora en Disney Channel, pero ahora se ha atrevido con las letras. 'Caramelos de café' salió a la venta el 30 de enero. Su debut ha sido infinitamente más sencillo que el de otros escritores, que se hartaron de llamar a la puerta de las editoriales. Dalli, una habitual en las presentaciones de Blue Jeans, autor de la trilogía 'Canciones para Paula', conoció a la gente de Planeta, que pensó que el público de Disney también compraría un libro suyo. «Soy consciente de que es muy complicado y de que a mí me ha tocado la lotería», exclama esta joven entusiasta.

Su primer lector fue su mejor amigo. «Mientras lo escribía le di a leer un par de capítulos que me enternecieron. Él estaba especialmente emocionado porque vivíamos juntos y la trama discurre en calles y lugares reales que los dos conocíamos bien y se reconocía en los escenarios. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí».

El libro, una vez acabado, pasó el filtro de la editorial. Entonces, convertido ya en la obra definitiva, se lo dio a una amiga, que fue la primera en leerlo completo. «Ella me dijo que Valentina, la 'prota', es muy como yo. Valentina tiene una traza mía en términos de personalidad porque, aunque ella es una niña más buena y yo soy más terremoto, sí se parece en cómo se enamora».

Sus dos primeros lectores solo protestaron por el final, que queda abierto para una segunda parte. «Está bien: es lo que yo pretendía». La sinopsis concuerda con el argumento de algunas comedias románticas, así que no descarta que acabe convertida en película. «A mí me encantaría. Yo me la he imaginado muy visual y creo que podría cuadrar perfectamente».