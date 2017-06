Pati Obert del IVAM, dos años de promesas Recreación virtual. Diferentes fotografías muestran cómo será el Pati Obert. / lp La pinacoteca quiere que el jardín, donde se instalarán esculturas de Miquel Navarro y Andreu Alfaro, acoja actividades del barrio Las instituciones firman el convenio para convertir el solar en un espacio cultural pero no fijan plazos CARMEN VELASCO valencia. Sábado, 1 julio 2017, 00:26

Hace exactamente dos años se anunció la iniciativa de convertir el solar trasero del IVAM en un Jardín de Esculturas. Así se comunicó a diferentes asociaciones y colectivos del barrio del Carmen en una reunión celebrada en junio de 2015. Desde entonces las administraciones han trabajado en convertir un descampado de 2.800 metros en un espacio cultural, pero sin resultado a la vista o palpable. O sea: No está acondicionado, no está abierto a la ciudadanía, no se emplea para fines de la pinacoteca. El solar está hoy como hace dos años.

Un año después de anunciar la iniciativa, LAS PROVINCIAS avanzó que el proyecto del Jardín de las Esculturas estaba bloqueado. Las partes implicadas (Conselleria de Cultura, Ayuntamiento e IVAM) esgrimían problemas jurídicos sobre las expropiaciones de los terrenos para poder avanzar en el proyecto.

En noviembre de 2016, el conseller Vicent Marzà se refirió a la cuestión presupuestaria del Jardín de las Esculturas. Destinaría a tal fin 500.000 euros en 2017. Tres meses después, como avanzó este periódico, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia aprobó el pasado febrero el convenio para convertir el solar en una espacio abierto al barrio y para servicio de la pinacoteca. En dicho documento, que pasó en junio por el pleno del Consell, se especificaba que las obras para acondicionar el descampado comenzarían en septiembre.

Dos años después se han solventado las cuestiones burocráticas, el Jardín de las Esculturas se ha rebautizado en Pati Obert y se ha logrado el respaldo de las tres partes implicadas, pero el solar continúa como estaba hace 48 meses. El conseller de Cultura, el alcalde de Valencia y el director del IVAM firmaron ayer el convenio de colaboración para convertir el descampado trasero en una zona ajardinada que incluirá una reordenación de la trama urbanística para que esté abierto al barrio del Carmen. Se tumbarán muros, se acondiconarán los 2.800 metros y se instalarán esculturas de autores valencianos (Andreu Alfaro, Miquel Navarro, Ramón de Soto y Vicente Ortí) y extranjeros. De hecho, el IVAM quiere recuperar para el Pati Obert la pieza de Per Kirkeby (Copenhague, 1938), que se halla con importantes daños en el antiguo cauce, como publicó LAS PROVINCIAS.

Los tres responsables, que ensalzaron la colaboración institucional, no se comprometieron en dar plazos de ejecución. El Pati Obert estará listo «lo antes posible», dijo Marzà. Cortés confió en que a final de año comiencen los trabajos y Ribó puntualizó que las actuaciones aún deben licitarse. No hay un calendario cerrado, pero sí se facilitaron una recreación virtual del futuro espacio.

El alcalde también habló de «intensificar la colaboración» del Ayuntamiento con el IVAM para «fortalecerla», pero no detalló cómo se materializará tal apoyo. El museo, de titularidad autonómica, no percibe ningún tipo de inyección económica del Consistorio aunque, como recordó Cortés, los principales visitantes on los de la ciudad. Marzà, por su parte, recriminó al Gobierno central su ausencia: «Falta el Ministerio, que niega el trato justo a los valencianos». El conseller recordó que el departamento de Méndez de Vigo no ha pagado la partida comprometida del pasado año. «Algo que no es de recibo», puntualizó.

Antes de la inauguración, sea cuando sea, del Pati Obert, el solar será escenario de una intervención de Escif, prevista para «la segunda quincena de agosto o la primera de septiembre», detalló Cortés, quien quiere que el Pati Obert esté al servicio de las asociaciones del barrio y acoja actividades vecinales.