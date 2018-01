El Papa se fija en el arte valenciano Imagen que ilustra la última entrega de la revista del Vaticano. / LP Francisco elige al pintor de la Comunitat José Lull para ilustrar la revista del Vaticano | El cuadro 'Monaguillos tocando las campanas' inspira la portada del último número de la publicación religiosa MARTA BALLESTER VALENCIA. Jueves, 11 enero 2018, 13:31

Con más de medio siglo dedicándose a la pintura, este ha sido para el artista valenciano José Lull «el mejor reconocimiento recibido». Según alega a LAS PROVINCIAS, «no todos los días te llaman desde el Vaticano para decirte que a su mismísima santidad el Papa le gusta tu trabajo», asegura

Hace unas semanas, una llamada le trajo a Lull «el mejor regalo de Navidad» que le podían hacer, convertir a una de sus obras en la portada de la revista oficial del Vaticano. «Cuando descolgué el teléfono y me pidieron permiso para utilizar mi pintura para la publicación del máximo órgano de la iglesia, pensé que era una broma. Todo me sonaba muy raro y no entendía nada», confiesa el artista.

Desde el Pontificado le explicaron al autor que habían visto uno de sus cuadros en una revista alemana (lugar donde Lull ha realizado varias exposiciones) y les había gustado para ilustrar el número navideño. Cuando el pintor supo a que obra hacían referencia, les propuso nuevas opciones más actualizadas. «Ese lienzo que expuse en Alemania era antigua, de hace mucho años, y pensé que igual mis nuevos trabajos sobre la misma temática les gustaban más», relata el pintor de Gandia, a quien para su sorpresa, le contestaron con un, «bueno, envíenoslo pero a Francisco le ha gustado mucho este», relata Lull.

El artista de Gandia José Lull, autos de los 'Monaguillos tocando las campanas'. / LP

«Yo sin ser muy consciente de lo que estaba pasando llegué a preguntar que quién era Francisco y cuando oí, 'su santidad el Papa' se me puso un nudo en el estómago no sé si por nervios o emoción», apunta. Consciente de la oportunidad que se le planteaba se apresuró con los trámites y mandó las dos mejores obras que había pintado justo hace un año. Y triunfaron. «Me dijeron que les habían gustado mucho más», expresa el gandiense.

Así fue como el arte valenciano llegó al Vaticano, de la mano del propio Pontífice. El cuadro de los 'Monaguillos tocando las campanas' conquistó a su santidad y su autor todavía no se lo cree. «Esto es un milagro, nunca me lo hubiese esperado», puntualiza Lull.

Los monaguillos

La pintura que ilustra la portada de la revista del Vaticano refleja a tres monaguillos tirando de las campanas en un día de fiesta, el tema «fetiche» del autor. «Desde siempre lo que más me ha gustado pintar han sido a los niños, por la luz que transmiten sus actos, ya sea jugando en el campo o en algo más serio en la sacristía cuando por ejemplo se beben el vino de misa. Al fin y al cabo son niños y hacen travesuras igualmente sea donde sea», explica el autor. En este caso, los 'Monaguillos tocando las campanas' para el pintor están «lejos de imitar a los adultos con su postura erguida y su seriedad en un acto como tal». «Ellos dejan aflorar su espíritu juvenil para hacerlas sonar a su manera, una muy dulce y desenfrenada», argumenta.

Precisamente el título de este número de la revista del Vaticano, 'Más dulces las campanas nunca pueden sonar', hace referencia al significado que Lull quería trasmitir con su obra. «Poniendo ese titular han captado la esencia y se han sentido tan identificados como yo con mi cuadro. Yo fui monaguillo antes que pintor y el encargado de llamarme des de el Vaticano me confesó que también lo fue», expresa.

El editorial de la publicación previa a las fiestas navideñas también se basa y se inspira en la pintura de Lull para explicar el acontecimiento que se celebraba durante las fechas. El texto titulado 'Un evento que hace regocijarte' enuncia textualmente «las tres campanas que se hacen sonar en la portada para la gloria de Dios, como tradición que pertenece a nuestra cultura cristiana desde el siglo quinto, no son sentencia de muerte, sino que se regocijan por el evento marcado en el calendario de la iglesia: la encarnación de Dios». Además, al final del escrito agradecen al «pintor español José Lull de Valencia por permitirnos usa su obra como foto de portada».

Pero no es la primera vez que el autor conquista con sus monaguillos, su luz y sus pinturas de intenso colorido. Todas tienen una sensibilidad única a la hora de retratar la ternura en los delicados gestos de los niños en escenas de la vida cotidiana. Son muchas las distinciones que ha logrado a pesar de tener por norma no participar en ningún concurso de pintura. Entre ellos, ha sido nombrado académico por la Academia de Italia de las Artes, las Letras y las Ciencias y por la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. También ha recibido el primer premio Internacional, concedido por la Comunidad Europea de las Bellas Artes. Su extensa obra está representada en diferentes puntos de España y del extranjero. Es uno de los pintores de la Safor que más proyección tiene fuera de las fronteras de la Comunitat. Sus pinturas se encuentran en diversas colecciones internacionales como en la del Ayuntamiento de Miami o la del Ministerio de Fomento de Caracas, entre muchas otras. Ha expuesto en diversas ciudades como Tokio, Düsseldorf o Bonn pero la «sorpresa» que nunca olvidará es que a sus 84 años cerró el año siendo portada del Vaticano. «Esto emociona y me hace seguir pintando», concluye.