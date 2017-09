Paco Roca se desprende del pijama Paco Roca trata de cortar con unas tijeras el pijama de su álter ego, personaje de las tiras periodísticas. / irene marsilla El dibujante, que presenta hoy su último libro en Valencia, enfatiza el poder de las viñetas como «crónica social» y explorará fórmulas narrativas más comprometidas «Limitar el cómic al humor es coartarlo», dice el autor, que reúne sus tiras periodísticas CARMEN VELASCO VALENCIA. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:33

El pijama no es únicamente una prenda. Es un filtro con el que observar todo cuanto nos rodea sin ánimo de arrogarse la verdad absoluta y con humor. Con la pieza de dormir escrutaba la realidad Paco Roca (Valencia, 1969), pero ahora se desprende de él: «He metido el pijama en la lavadora y está tendido. Hay que airearlo». Estas palabras cabe interpretarlas en sentido literal y metafórico. «Hacer viñetas con el pijama es la solución fácil. Quiero abordar otras formas de contar las cosas en primera persona. Sé que la fórmula del pijama funcionaba, pero pretendo dejarlo apartado para explorar otros caminos quizá más serios», explica el dibujante quien no oculta que un personaje de tal envergadura, que nació en las tiras de LAS PROVINCIAS en 2011, continuó en El País y del que Astiberri ha publicado tres libros, tiende a esclavizar al autor. El último, 'Confesiones de un hombre en pijama', se presenta hoy en Valencia.

En las viñetas del álter ego de Paco Roca reinan las anécdotas cotidianas (sobre todo en la relaciones emocionales), la variedad de asuntos y la ausencia de solemnidad (tan agradecida) para abordar cuestiones de gran calado, desde la crisis económica, los refugiados o la robotización de la sociedad. En 'Confesiones de un hombre en pijama' incluye historietas nuevas (no publicadas en prensa) como son 'La deuda pegajosa' y 'La rebelión de las máquinas'. En ellas se percibe a un autor más comprometido con los problemas sociales. «Trabajar para un periódico no te permite mirar para otro lado con los cambios que suceden en la sociedad y como dibujante aprecio las transformaciones vividas desde la crisis, que nos ha abierto los ojos a todos. Los autores no vivimos ajenos a la realidad. No sé si ahora estoy más comprometido con estos temas o es una forma de madurez creativa pero pienso que como ciudadano debo reflejarlos en las viñetas porque son una herramienta que funciona como altavoz. Intento hacerlo con tiento, que no resulte un panfleto. Reflejo mi opinión pero con respeto».

El autor de 'Arrugas' enfatiza en el poder del cómic para hacer «crónica social». A su juicio, ha quedado demostrado que la viñeta no es sólo humor, que se pueden enarbolar ideas sin ofender y para todos los públicos. Es tajante: «Limitar el cómic al humor es coartarlo». De alguna forma considera que los historietistas de los medios de comunicación reflejan sin tapujos o con menos cortapisas que otros profesionales la realidad. «Hay más control sobre lo escrito que sobre lo dibujado y en este último terreno se puede trabajar con la ambigüedad», apunta. El dibujante de 'La casa' considera que la ilustración necesitar por parte del lector una decodificación diferente a la del texto y «no todo el mundo está preparado».

Roca es permeable. No es un autor que vive ajeno a todo cuanto sucede fuera de su estudio. Al contrario. Contrae numerosos compromisos y pasa menos tiempo del deseado en su despacho o con su familia. Lo asume con simpatía y así lo refleja en la serie 'El autor malabarista': «No sé decir que no, pero sí he aprendido a tener el móvil apagado». Pero, como deja entrever en 'La rebelión de las máquinas', los robots sustituyan a las personas. «Si sucede así, mi clon que se vaya de turné y presentaciones mientras yo me quedo en el estudio a trabajar, que es la parte de mi oficio que más me gusta».

Roca dice sentirse muy agradecido con sus lectores. «Encuentro una ola de retorno con mis seguidores, también es cierto que cuento mucho de mí mismo en las viñetas, como la muerte de mi padre. La relación con su público es «muy bonita» y las firmas de libros se convierten a veces en un consultorio», bromea. Aún así, siente «el miedo a perder lectores».

'Confesiones de un hombre en pijama' cierra la trilogía que arrancó con 'Memorias de un hombre en pijama' (2011) y 'Andanzas de un hombre en pijama' (2014). A la presentación hoy, a las 19 horas, en El Corte Inglés de Colón (6ª planta) asistirán, entre otros, el periodista Ramón Palomar y los diseñadores MacDiego y Modesto Granados.