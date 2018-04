Paco Plaza se fija en el narcotráfico gallego El thriller, con guión de Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría, cuenta con Luis Tosar en el reparto El cineasta valenciano inicia el rodaje de 'Quien a hierro muere' EFE A CORUÑA. Miércoles, 4 abril 2018, 23:56

El cineasta valenciano Paco Plaza no rueda en Galicia desde 'Romasanta' pero hoy, 16 años después y en Cambados (Pontevedra), comienza el rodaje de 'Quien a hierro mata'. Una película que grabará en su totalidad en tierras gallegas y que cuenta con Luis Tosar como protagonista. Además, será la primera cinta que dirige que no ha sido escrita por él, ya que su autor es el gallego Juan Galiñanes, que firma un trabajo «espectacular», según declaró ayer Plaza en rueda de prensa. «Nunca había leído un guión que me apeteciese tanto hacer como este», añadió.

'Quien a hierro mata', producida por Vaca Films y Atresmedia, es una película que gira en torno al odio y al rencor con el narcotráfico gallego como telón de fondo. Aunque, tal y como insisten tanto el director como el propio guionista, «este no es el tema central de la película, no va sobre esto, podría haber sido el narcotráfico como cualquier otro contexto».

Plaza calificó como «un regalo» poder dirigir esta película y aseguró que es uno de los momentos más emocionantes para un director: «Enfrentarte a un nuevo rodaje es como ponerte ante un bloque de arcilla que vas a empezar a modelar».

Luis Tosar, un clásico en las producciones de Vaca Films, alegó que la cinta ha sido la primera película que tras leer el guión dudó «entre hacerla o no; por lo dura, por lo heavy que me parecía la historia», explicó. Además confesó que en el momento en el que la propuesta llegó a sus manos estaba «recién estrenando paternidad» y el final de la película, que mucho tiene que ver con este tema, le hizo cuestionarse la decisión. «Dudé durante un tiempo si me apetecía hacer una cosa así, si me apetecía entrar en un viaje emocional como el que significa toda esta historia», argumentó.

En la película que hoy se comienza a rodar, si el tiempo lo permite, Tosar, da vida a Mario, un personaje que, en palabras del actor, es «un yonqui del odio» y «un ejemplo de cómo este sentimiento puede llegar a destrozar una vida». En cuanto al guionista, Juan Galiñanes, remarcó que a pesar de que el odio y el rencor son los ejes centrales de la película, en su vida personal no hay cabida para estos dos sentimientos. Lo que sí admite Galiñanes es que el contexto del narcotráfico gallego en el que se enmarca la historia es un tema que le ha tocado muy de cerca, ya que él es natural de Cambados (en la ría de Arousa, considerada durante años puerta de entrada de la droga procedente de Sudamérica en Europa) «y el narcotráfico es algo que genera mucho rencor, mucha venganza». «Estamos hablando de una época en la que se murió mucha gente. Yo recuerdo la imagen de una madre inyectándole heroína a su hijo, así que de ahí puede venir tanto odio en la historia», añadió.

'Quien a hierro mata' cuenta también con los actores Xan Cejudo, María Vázquez, Ismael Martínez y Enric Auquer que durante dos meses invadirán las tierras gallegas, comenzando por Cambados pero también está previsto que Plaza ruede en localizaciones de la ría de Arousa y A Coruña.