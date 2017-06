El ocaso de la sala Sorolla Interior de la sala Sorolla del Bellas Artes de Valencia. / Jesús Signes El museo descolgará las obras y las cederá a la casa del pintor en Madrid, el Thyssen y la Fundación Bancaja para exposiciones de la próxima temporada CARMEN VELASCO Viernes, 16 junio 2017, 19:10

La sala Sorolla no está en la hoja de ruta del Museo del Bellas Artes de Valencia. No figura en el plan museológico inicial, cuyo borrador se presentó en febrero de 2016 en un acto público donde el director de la pinacoteca ya informó de su desmantelamiento. Su desaparición obedece al nuevo discurso expositivo, que aún no está en aplicación, pero también a la marcha de piezas. Han sido numerosos los propietarios de colecciones privadas que, tras concluir el comodato, retiraron las obras. El museo devolvió 'Estudio para retrato de la reina Victoria Eugenia', 'San Francisco Javier', 'Cabeza de italiana', 'Adelfas en el patio de la casa de Sorolla', 'Retrato de don Carlos Urcola con su hija Eulalia' y dos gouaches titulados 'Retrato de señora'.

A la retirada de obra en manos privadas se suma el reclamo de instituciones públicas. Así, la Diputación de Valencia también solicitó la diputación de dos piezas para su discurso expositivo como 'Memòria de modernitat', una gran muestra que ahora se exhibe en Requena pero viajará a otras capitales de comarca (Alzira, Gandia, Sagunt y Torrent entre otras).

La sala Sorolla aún menguará más. Cuatro instituciones culturales del país han reclamado para sus proyectos artísticos otras seis piezas que hoy se exhiben en el espacio del Bellas Artes de Valencia. El Museo Thyssen y la Casa Sorolla de Madrid organizan 'Sorolla y la moda' para la próxima temporada y han reclamado al Bellas Artes de Valencia 'Grupa valenciana' (1906), una pieza emblemática y propiedad de la pinacoteca.

En esta obra Sorolla retrata a sus hijos, Joaquín y María, ataviados con el vistoso traje típico de fiesta de los labradores valencianos. El atuendo, junto al caballo ricamente enjaezado y la frondosidad de la vegetación, dan el tono barroco y de luminosidad que tanto éxito tuvo en la sociedad de su época.

La temática, el colorido y el valor evocador de su tierra natal fueron utilizados por Sorolla para otros encargos como, por ejemplo, el panel de Valencia para la decoración de la Hispanic Society of America en Nueva York.

La Fundación Bancaja ha solicitado un paisaje para su exposición prevista a final de año. Bancaja, en colaboración con el Museo Sorolla de Madrid, recopilará en una exhibición algunos de los jardines retratados por el artista, como avanzó LAS PROVINCIAS. También abandonará la sala Sorolla el retrato de 'Lucrecia Arana', que viajará a La Rioja.

El préstamo de obras es el proceso habitual entre centros de arte, pero la marcha de estas obras más la retirada de otras durante el último año y medio obligará, según fuentes del museo valenciano, a reformular el espacio.

Los actuales sorolla continuarán exponiéndose pero los vacíos se llenarán con piezas de autores españoles. Desde el Bellas Artes de Valencia trabajan para dedicar el espacio a arte de finales del XIX y del XX con obra de Fillol, Muñoz Degrain, Pinazo y Benlliure. Estas piezas se expondrán a finales de 2017 o principios de 2018 donde ahora permanece la menguante sala Sorolla.

La decisión de consagrar una parte del Bellas Artes de Valencia al maestro de la luz fue una medida del anterior gobierno. Esta iniciativa se materializó en octubre de 2011 con la agrupación de 40 lienzos. Seis años después, la sala Sorolla pierde fuerza. Se enfrenta a su ocaso.