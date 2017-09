La obra de Ángel Masip convierte al Centro del Carmen en un «museo apocalíptico» EP Sábado, 16 septiembre 2017, 00:08

valencia. El artista alicantino Ángel Masip convierte el Centro del Carmen de Valencia en un museo apocalíptico, construido a partir de lo que se encontraría de nuestra civilización, con la exposición 'Two and a half minutes to midnight'. Se trata de una instalación que analiza cómo se construye la historia, no de forma ortodoxa, pero sí poniendo en tela de juicio los criterios políticos o económicos sobre los que se ha erigido.

Desde 1947, un comité de investigadores asociados a la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago publican periódicamente el 'Bulletin of the Atomic Scientists', donde mantienen en funcionamiento un reloj simbólico que marca nuestra aproximación al fin del mundo.

Así, el llamado 'Doomsday Clock', ha venido marcando desde entonces la aproximación y alejamiento a lo que se considera el colapso de la humanidad. El pasado 26 de enero de 2017, y tras el análisis de una serie de acontecimientos, como el nuevo rumbo político estadounidense o el reconocimiento de una nueva era geológica, el título del último informe publicado era 'Dos minutos y medio para la media noche'.

Esto sirvió de inspiración a Ángel Masip para crear 'Two and a half minutes to midnight', que se podrá visitar hasta el próximo 19 de noviembre. El creador compone una instalación de 17 metros que atraviesa los muros de la sala de exposiciones. Este artefacto muestra, a modo de museo apocalíptico, los restos de nuestra civilización. Este artefacto muestra, a modo de museo apocalíptico, los restos de nuestra civilización.