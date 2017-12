Nueve mil voces contra el cierre del Teatro Escalante El Escalante representa 'El hombre invisible' hasta el 21 de diciembre en Les Arts. / lp Los actores valencianos recogen firmas y denuncian la tozudez de la Diputación al negarse a rehabilitar un edificio clausurado desde 2016 REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:45

Los profesionales valencianos no cesan en su intento por denunciar el cierre del teatro Escalante, clausurado desde octubre del año pasado. Por ello, la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ha recogido más de 9.000 firmas para exigir a la Diputación de Valencia que no abandone el teatro y lo declare como Bien de Interés Cultural (BIC). Una propuesta que nace con el fin de «evitar que se deje caer este espacio», que forma parte de la historia teatral de la ciudad desde 1919, cuando entonces se denominaba Teatro del Patronato.

El centro Teatral, dependiente de la Diputación de Valencia, se ubica desde 1979 en un edificio histórico del centro de la capital valenciana, que la Diputación ha alquilado durante este tiempo y que dejará de hacerlo el próximo 31 de dicimbre cuando rescinda el contrata con sus propietarios. No hay que olvidar que el edificio echó el cierre por los desperfectos y fallos de su estructura. Desde la asociación lamentan la «tozudez» del diputado de Patrimonio de la corporación provincial, José Ruiz, por negarse a «asumir la rehabilitación de este espacio, a pesar del superávit de la institución». «La ciudadanía no se puede permitir el lujo de perder, no ya el proyecto teatral, que nos consta que no desaparecería ya que la institución dice estar absolutamente comprometido con él, sino el referente que supone el edificio del Centro Teatral Escalante», destacaron ayer. «El actual edificio ha demostrado ser el mejor lugar para este tipo de teatro», afirmaron y calificaron de paradójico que «el nuevo Gobierno del cambio fuera el que pusiera punto y final al Escalante». Cabe destacar que, desde la clausura del edificio, la programación del espacio se ha repartido por otros escenarios. En la actualidad, la producción 'El hombre invisible' está en cartel en el Teatre Martín i Soler de Les Arts hasta el 21 de diciembre.

En una entrevista publicada hace unos días por LAS PROVINCIAS, el director artístico del proyecto teatral de la Diputación, Josep Policarpo, que fue elegido en julio de 2016 responsable del Centre Teatral y saca adelante un proyecto sin teatro propio, alegó que no ha venido a «desmantelar» el Escalante. Además sostuvo que no puede tener «una visión nostálgica» del cierre de la sala porque su objetivo es «garantizar el proyecto escénico».

Los profesionales valencianos opinan que el Escalante no puede ser sustituido por otro tipo de actuaciones. «No podemos dar por perdido un escenario que representa tanto para el público valenciano», apuntaron. Por ello, rogaron a la Diputación que «priorice recuperar este espacio haciendo lo que haga falta».