Las nuevas estrellas Michelin de la Comunitat ya trabajan para lograr la segunda distinción El director internacional de la Guia Michelín, Michael Ellis, acompañado por los cocineros con una estrella Michelin. / EFE/RAMÓN DE LA ROCHA Los chefs de Sucede, Audrey’s y El Rodat reivindican que la guía premia a la región por su apuesta por «la alta cocina» NOELIA CAMACHO Valencia Viernes, 24 noviembre 2017, 01:59

El éxito de un restaurante es una tarea que se cocina a fuego lento. En sus fogones no sólo se busca el sabor, sino también la excelencia. Bien lo saben los chefs Rafa Soler, Miguel Ángel Mayor y Nazario Cano, responsables de Audrey’s (Calpe), Sucede (Valencia) y El Rodat (Xàbia), los tres restaurantes de la Comunitat que el pasado miércoles lograron su primera estrella Michelin.

La famosa Guía ha destacado el esfuerzo de tres locales que demuestran que la gastronomía valenciana aún no ha tocado techo. «El reconocimiento nos marca el camino para ir a por la segunda», defendió ayer Miguel Ángel Mayor, el artífice de que Sucede, situado en el Hotel Caro de la capital del Turia, haya alcanzado el olimpo de la cocina en sólo un año. «Tenemos que seguir creciendo», afirma Mayor. «Esta primera estrella te refuerza en que lo estás haciendo bien. A partir de ahí, lo que nos queda es seguir mejorando», coincide Nazario Cano, de El Rodat, a la hora de resaltar que los veinte ‘macarons’ con los que la famosa guía ha premiado a la región demuestran la apuesta de la Comunitat por «la alta gastronomía». «Ahora nos queda trabajar aún más si cabe», defiende Rafa Soler, quien había asegurado que la meta de su cocina era alcanzar la estrella Michelin. «Pero ahora te das cuenta que aún nos quedan muchas carreras por hacer. Este es un fruto al trabajo bien hecho durante los últimos tres años», sostiene.

Tanto el restaurante valenciano como los establecimientos alicantinos tienen una particularidad común: todos ellos se encuentran instalados dentro de un hotel . «Hotel y restaurante siempre es un buen matrimonio», dice Cano. También defiende que esta unión refuerza a la Comunitat como destino gastronómico. «Dormir y comer son dos de los placeres de la vida. Por ello, para las personas que pueden coger el coche y conducir varias horas para visitar un restaurante concreto encuentran en el hotel la opción de completar ese viaje. Quien viene a uno de nuestros locales, quiere disfrutarlo. El cliente está pidiendo este tipo de comodidad», asevera antes de destacar que, en el caso de El Rodat, existe la particularidad de que el edificio no se encuentra en un entorno urbano, «por lo que ofrecen otra experiencia», cuenta Nazario.

Para Mayor, el hecho de que su local esté ubicado dentro del Hotel Caro de Valencia puede «ser una simple casualidad». Aún así, afirma, influye «tener un espacio más grande». «En nuestro caso, la estrella premia un año de trabajo duro. Y también es un reconocimiento a todo mi equipo, al que me aguanta porque yo soy muy exigente», dice el chef de Sucede. Con él coincide Rafa Soler, quien resalta que los inspectores de la guía «buscan la excelencia». «Es un referente mundial y ellos tienen sus parámetros. Nosotros vamos a seguir yendo poco a poco, aunque con este reconocimiento se resalta la apuesta de la región por la alta gastronomía», concluye. Los tres engrosan la lista de ‘macarons’ que este año distinguen a los fogones de la Comunitat. La región suma veinte. Entre ellas, las tres que mantiene el restaurante de Quique Dacosta. «Él fue el que nos marcó el camino», destaca Soler. Luego llegaron otros chefs que pusieron al sector en el mapa de los mejores restaurantes. «Hoy en día nos miran más desde Europa. Somos un destino gastronómico», defiende Cano. «Esto ayuda a que la gente nos conozca más, sobre todo el público extranjero», afirma Mayor.

Rafa Soler. Audrey's «Dacosta es el faro que nos alumbra»

El chef de Audrey’s se quiso acordar ayer, sobre todo, del equipo que le acompaña en su local de Calpe. «Gracias por aguantarme», les dijo.-¿Qué es lo primero que pensó cuando conoció que Audrey’s recibía su primera estrella?-Sentí mucha alegría pero a la vez mucha responsabilidad porque entras a formar parte de una guía muy prestigiosa. Es fruto del trabajo de los tres años que hace que abrimos. -El galardón también reconoce la importancia que está teniendo la cocina alicantina.-Tenemos la suerte de que en esta zona contamos con Quique Dacosta, que es el faro que nos alumbra. Hemos tenido la fortuna de que estar alrededor de él nos ha ayudado. Es muy de agradecer.-¿Por qué razón la Michelin se ha fijado en Audrey’s?-No lo sé. Ellos tienen sus propios parámetros y van buscando la excelencia. Pero nuestra cocina es una cocina de sabor. Yo la califico como la sencillez reflexionada. La técnica se queda en los fogones. Nuestros platos son sencillos, basados en la tradición y nuestras raíces.

Miguel Ángel Mayor. Sucede «Nos han valorado por ser diferentes»

El responsable de Sucede sostiene que la guía ha valorado un proyecto diferente. «Nos pone en el mapa», asevera. -En sólo un año, Sucede ha logrado su primera estrella Michelin.-Para nosotros, ha sido un crecimiento enorme. Es un premio a un año de trabajo duro. Debemos agradecerlo, pero también debemos seguir trabajando. -¿Por qué cree que los inspectores han premiado la cocina de Miguel Ángel Mayor?-Por ser diferentes. Eso no significa ser mejor o peor que nadie. Pero tenemos una filosofía con la que contamos la historia de la cocina valenciana hasta la conquista de América. Todo los alimentos que nos llegaron de allí, como la patata o el tomate, no los utilizamos. Al final es una filosofía arriesgada.-¿Su cocina no deja indiferente?-No. Yo doy de comer lenguas y sesos de conejos. A todo el mundo no le puede gustar. Pero llevo bien las críticas. Al final, si vienes a mi casa, no te vamos a dejar indiferente.

Nazario Cano. El Rodat «Nuestro objetivo sigue siendo el cliente»

El chef de El Rodat atendía ayer a LAS PROVINCIAS mientras estaba en el aeropuerto para regresar a la Comunitat desde Tenerife-¿Qué supone este reconocimiento para su restaurante?-Que a partir de ahí, toca mejorar. Pero aún así hay que seguir teniendo los pies en el suelo. Distingue el trabajo de todo el equipo. -¿Alicante vive un momento muy potente en lo que se refiere a su gastronomía?-Sí. Aunque ahora se están fijando mucho más. Es un gran destino gastronómico. Estamos evolucionando. Me siento muy orgulloso de mi tierra. Podemos viajar por todo el mundo y presumir de nuestra cocina. Además, los chicos y chicas que estudian en las escuelas quieren venir a nuestros restaurantes.-¿Qué otro objetivo se marca ahora tras la consecución de la estrella Michelin?-Nuestro objetivo sigue siendo el cliente. La segunda recompensa ya llegará. Pero el cliente quiere comer distinto y tú debes darle lo mejor, que note algo diferente.