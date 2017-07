La novela 'El silencio del pantano' se adaptará a la gran pantalla El 'thriller' del valenciano Juanjo Braulio empezará a rodarse en 2018 en Valencia y estará dirigido por Marc Vigil NOELIA CAMACHO VALENCIA. Domingo, 30 julio 2017, 01:05

La adaptación al cine de la novela del escritor y periodista Juanjo Braulio, 'El silencio del pantano' (Ediciones B), ha sido uno de los doce proyectos seleccionados que contarán con la participación económica de Televisión Española (TVE).

La película, que presumiblemente comenzará a rodarse a principios del año que viene, estará dirigida por Marc Vigil, director a su vez de la serie 'El Ministerio del Tiempo'. Asimismo, Carlos de Pando, guionista de esta producción televisiva, ha sido el artífice de la adaptación cinematográfica del libro del autor valenciano.

Ellos trabajarán bajo el paraguas de la empresa Zeta Cinema, cuyo productor, Francisco Ramos, es el responsable de la cinta 'Súperlopez' y también ha producido títulos como 'El hombre de las mil caras'.

«Es una satisfacción contar con ese equipo. Aunque yo no he participado en el proyecto porque nunca había hecho un guión, eres consciente de que esa gente sabe lo que hace», confiesa Braulio a LAS PROVINCIAS. Hace un tiempo, la productora adquirió los derechos de 'El silencio del pantano', un 'thriller' que arranca con la aparición de un cadáver en un recodo del río Turia. De ahí que la cinta vaya a filmarse en la Comunitat. «Aún están por conformar los espacios de rodaje. Pero el director quiere que se ruede en Valencia. Sobre todo, en el barrio de El Cabanyal, uno de los escenarios principales de la novela», asegura el escritor. Por el momento se desconoce el elenco artístico que participará en la cinta, que tendrá un importante sabor mediterráneo. Tampoco se sabe el presupuesto final. Aunque el artífice de la trama confía en que se convierta en una gran producción. No obstante, detrás del proyecto «hay gente que sabe lo que es hacer buen cine español», dice el periodista.

El futuro filme sobre la novela de Braulio ha sido elegido junto a otros once proyectos más para contar con la ayuda económica de TVE. Entre ellos, 'Los asesinatos de Goya', de Gerardo Herrero; 'Areta Investigación', de José Luis Garci; 'Delfines de plata', de Javier Elorrieta; 'Edén', de Estefanía Cortés; 'Dehesa', Joaquín Gutiérrez Acha; 'Paradise Hills', de Alice Waddington'; 'Miamor perdido', de Emilio Martínez-Lázaro; 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio; 'La vida y nada más', de Antonio Méndez Esparza; 'Vivir dos veces', de María Ripoll; y 'Escobar', de Fernando León de Aranoa.

Corrupción y asesinatos

La trama de 'El silencio del pantano', que salió publicada en 2015 y fue el debut literario de Braulio, arranca con el hallazgo de un cuerpo en extrañas circunstancias. El asesino parece que ha recreado un antiguo ritual romano reservado a los reos culpables de parricidio. A partir de ahí, el lector entrará dentro de una historia en la que será testigo de como el crimen salpica a personajes poderosos de la sociedad valenciana. Sus revelaciones pronto dejarán al descubierto el pantano silencioso, símbolo de la decadencia y la corrupción, sobre el que se alza la ciudad. La investigación se verá envuelta en un fango cada vez más escondido y peligroso, desvelando oscuros episodios del pasado más reciente.

Braulio, tras el éxito de este texto, publicó recientemente 'Sucios y malvados', otra novela oscura que vuelve a presentar personajes complejos en una trama policiaca con una gran reflexión sobre la justicia, el sexo, el poder y la violencia contra las mujeres.