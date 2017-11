«Ésta es una novela escrita desde la honestidad» Juan del Val, en su visita a LAS PROVINCIAS. / jUANJO mONZÓ El guionista presenta su primer libro en solitario, 'Parece mentira', un relato sobre un personaje «que se la juega en la vida y en el sexo»Juan del Val Autor NOELIA CAMACHO VALENCIA. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:59

«Necesitarás comentar esta novela incluso antes de haberla leído». Es lo que reza la cubierta de 'Parece mentira' (Espasa), el primer libro de Juan del Val tras divorciarse 'literariamente' de su mujer, la periodista valenciana Nuria Roca. El autor, que ya había compartido dos textos con su esposa, 'Para Ana de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor', vuelve a las librerías, ahora en solitario, con un texto que tiene mucho de él. 'Parece mentira' habla de Claudio, un hombre complejo, apasionado y alérgico a lo convencional que tiene una poco común forma de relacionarse, tanto en el amor como en el sexo.

Una vida intensa y ácida que ha traspasado las páginas de este ejemplar para salpicar de polémica el ámbito privado de Juan del Val. Y es que, tras una entrevista en la que él y Roca hablaban de que mantenían una relación abierta, se desataron ciertos comentarios críticos que ha envuelto al libro de numerosos comentarios en internet. «Las redes sociales no son la vida. Lo que me vale como reflexión de lo que ha pasado es que las personas le damos más importancia a la que se dice que a lo que se hace, a lo que se ve más que a lo que pasa. Dices una cosa y escandilaza mucho más que la que hagas. A mí, la repercusión que han tenido algunas declaraciones me da igual. A nosotros nos han dado las gracias por haber sido tan sinceros, como otras personas que nos comentaban que había sido todo marketing para vender libros... No me meto en nada. No creo que sea tan importante», confiesa el escritor en esta entrevista.

Por ello, asegura que 'desnudarse' ante los lectores a través de una historia que tiene tintes autobiográficos no ha sido premeditado, aunque sí necesitaba hacerlo en soledad. «Es una novela que no se podría escribir con nadie. Estoy hablando de mí, de algo muy personal. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Haces una cosa en la que te expones mucho, en la que te abres en canal y nunca sabes qué va a pasar después y, cuando ves el resultado, te sientes contento. Sobre todo, también porque la gente la esté comparando y le guste. Eso es casi como un milagro», argumenta.

«Yo he escrito una novela. Con un argumento muy interesante que era, en realidad muy buena parte de mi vida. Pero insisto: es una novela porque para no caer en un ejercicio de egocentrismo absurdo, creo que ella se defiende por sí sola. Y que puede atraer a lectores que no me conozcan y que no sepan quien soy o quien es mi mujer. Eso es interesante», insiste Del Val.

'Parece mentira', colocada en las listas de los más vendidos, ha sido una catarsis para el autor. No tanto como una forma de exorcizar ciertos demonios, pero le ha obligado a mirarse en el espejo de sí mismo. «Soy mejor después de escribirla», cuenta. «Gracias a ella he tenido la conciencia de lo mucho que me han querido. Tú sabes lo que te puede haber pasado, yo he sido una persona muy querida familiarmente, por mis padres, pero me han querido mucho. Y he tenido mucha suerte con la gente que me ha rodeado, con las mujeres y los entornos. Y tomas conciencia clara escribiéndolo. Y piensas: qué bonitas muchas cosas de las que he vivido. Es emocionante, de una manera clara, te das cuenta de las cosas al verbalizarlas», manifiesta.

Del protagonista principal del texto, Claudio, dice que es «un personaje con mucha potencia y que a mí me sobrepasa completamente». «No ha sido premeditado el hecho de que tenga mucho de mí. Quería hacer una novela de verdad, con mucha honestidad. Y creo que ha salido así», describe. «Es un personaje coherente, con su manera de sentir y vivir. En ese sentido, lo que no es ejemplar», asevera el también guionista y director.

El libro centra también el foco en la importancia que para Claudio tienen las mujeres. «Son su único vínculo con el éxito. Es cierto que es una persona que viene de muchas dificultades, en nada le va bien, todo es un futuro muy incierto para él. Y con ellas, es el aspecto con el que se siente seguro y por eso tiene esa importancia para él el mundo femenino. Se siente valorado», confiesa. Del Val huye de moralejas con esta novela atrevida. «No es algo que pretenda jamás, ni el personaje ni yo lo haríamos», concluye.