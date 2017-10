Nico Munuera reflexiona en el IVAM sobre los límites de la pintura La obra 'Claude's Sand', de Munuera. / Manuel Molines El artista invita al público a contemplar el proceso de creación como una vía de aprendizaje y conocimiento CÉSAR CAMPOY Jueves, 19 octubre 2017, 00:27

Valencia. «Al visitante le pido que se pare a contemplar y a reflexionar ante mis obras... pero tampoco se lo pido». El artista lorquino, aunque valenciano de adopción, Nico Munuera, vive el arte como una obsesión. Todo es susceptible de ser llevado a la pintura para una persona que, en palabras del director del IVAM, José Miguel García Cortés, se pregunta qué interés tiene el hecho de seguir creando en el siglo XXI. Munuera inaugura hoy su muestra 'Praecisio', creada, ex profeso, para presentar al visitante una colección de obras que reflexiona sobre los límites de la pintura y el proceso de pintar como una vía de aprendizaje y conocimiento. Cuadros sin cartela, restos del proceso de gestación, líneas trazadas coronadas con un punto de fuga, lienzos en blanco -«los silencios también son importantes»-, vídeos inspirados en una línea de costa donde el mar diluye sus límites... «Con la pintura, una obra es, y es lo que ves. Intento que la pintura sea la naturaleza, no que la represente. Pero, en realidad, no busco nada. Lo que busco ya está buscado», asegura.